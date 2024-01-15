Над Азовським морем збили унікальний літак-розвідник рф А-50 і підбили Іл-22М: подробиці

Підбитий російський літак ІЛ-22 намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів після початку зниження в районі Керчі.

В неділю, 14 січня, над акваторією Азовського моря було уражено два російські літака: А-50 і Іл-22М11. Про це повідомив народний депутат Юрій Мисягін.

За його словами, близько 21:00 ЗСУ було нанесено вогневе ураження по двох літаках ВКС рф – а саме літаку А-50 ДРЛВ та бомбардувальнику ІЛ-22М, які перебували над акваторією Азовського моря.

«А-50 збитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував в повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів після початку зниження в районі Керчі», – зазначив нардеп.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на ураження цілі.

«Це вам за Дніпро. Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей», — написав Микола Олещук, ймовірно, маючи на увазі новину про збиття російського розвідувального літака А-50.

Нагадаємо, А-50 – російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління.

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