У секретному документі Міноборони Німеччини викладається можливий розвиток конфлікту між рф і НАТО.

У НАТО готуються до нападу росії на східний фланг Альянсу. Про це повідомило видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу.

Зазначається, що у цьому документі Міноборони Німеччини докладно описує можливий «Шлях до конфлікту» між росією і НАТО. Дії рф та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Bild описує сценарій із документа, але з міркувань безпеки не публікує всі дані про чисельність і пересування військ НАТО.

Сценарій Бундесверу «Оборона Альянсу 2025» розпочинається в лютому 2024 року. росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію додатково 200 000 осіб. Потім Кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня відкидає українську армію назад.

Спочатку прихована, а потім все більш явна атака росії на Захід починається в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни, головним чином у країнах Балтії. Відбуваються зіткнення, які росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі.

Загострення цієї ситуації, згідно зі сценарієм, може статися в жовтні в разі перекидання росією військ і ракет середньої дальності в Калінінград. З грудня 2024 року в районі «Сувалкського коридору» відбувається штучно викликаний «прикордонний конфлікт» і «заворушення з численними жертвами».

У той момент, коли США можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів після виборів, росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, у «день Х» НАТО перекидає на східний фланг 300 000 військових, зокрема 30 000 солдатів Бундесверу.

Сценарій закінчується через 30 днів після «дня Х».

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