НАТО готується до війни з рф: опубліковано витяги з секретного документа

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Відповідача можна звільнити від сплати судового збору через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду

Відмова у звільненні від сплати судового збору з тих підстав, що така особа є відповідачем завдає шкоди самій суті права відповідача на доступ до суду, - ВП ВС.

Водій вимагав стягнути з Патрульної поліції витрати на адвоката і 2 млн грн моральної шкоди після того, як суд закрив провадження в зв’язку з відсутністю складу адмінправопорушення, - що вирішив Верховний Суд

Закриття справи про адміністративне правопорушення через відсутність його складу свідчить про те, що позивача притягнуто до адміністративної відповідальності незаконно, а, крім того, відшкодування здійснюється незалежно від вини, - Верховний Суд.

Виділ є видом реорганізації, який не має наслідком припинення юридичної особи, яка реорганізується, – ВП ВС

Передача орендарем за договором оренди земельної ділянки державної та комунальної власності реорганізованій внаслідок виділу з нього юридичній особі за розподільчим балансом є відчуженням цього права, що суперечить забороні, передбаченій законом про оренду землі, а тому є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі

Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку

Посадовець ТЦК, який проводив розгляд справи про порушення військового обліку, попри те, що на позивача протокол було складено за ч. 1 ст. 210 КУпАП – застосував до нього стягнення, передбачене санкцією ч. 2 ст. 210 КУпАП.

  1. У світі

НАТО готується до війни з рф: опубліковано витяги з секретного документа

10:03, 15 січня 2024
У секретному документі Міноборони Німеччини викладається можливий розвиток конфлікту між рф і НАТО.
НАТО готується до війни з рф: опубліковано витяги з секретного документа
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У НАТО готуються до нападу росії на східний фланг Альянсу. Про це повідомило видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу.

Зазначається, що у цьому документі Міноборони Німеччини докладно описує можливий «Шлях до конфлікту» між росією і НАТО. Дії рф та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Bild описує сценарій із документа, але з міркувань безпеки не публікує всі дані про чисельність і пересування військ НАТО.

Сценарій Бундесверу «Оборона Альянсу 2025» розпочинається в лютому 2024 року. росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію додатково 200 000 осіб. Потім Кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня відкидає українську армію назад.

Спочатку прихована, а потім все більш явна атака росії на Захід починається в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни, головним чином у країнах Балтії. Відбуваються зіткнення, які росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі.

Загострення цієї ситуації, згідно зі сценарієм, може статися в жовтні в разі перекидання росією військ і ракет середньої дальності в Калінінград. З грудня 2024 року в районі «Сувалкського коридору» відбувається штучно викликаний «прикордонний конфлікт» і «заворушення з численними жертвами».

У той момент, коли США можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів після виборів, росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, у «день Х» НАТО перекидає на східний фланг 300 000 військових, зокрема 30 000 солдатів Бундесверу.

Сценарій закінчується через 30 днів після «дня Х».

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