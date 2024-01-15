Естонія підготувала план для Заходу, – як виграти Україні війну за три роки

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Відповідача можна звільнити від сплати судового збору через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду

Відмова у звільненні від сплати судового збору з тих підстав, що така особа є відповідачем завдає шкоди самій суті права відповідача на доступ до суду, - ВП ВС.

Водій вимагав стягнути з Патрульної поліції витрати на адвоката і 2 млн грн моральної шкоди після того, як суд закрив провадження в зв’язку з відсутністю складу адмінправопорушення, - що вирішив Верховний Суд

Закриття справи про адміністративне правопорушення через відсутність його складу свідчить про те, що позивача притягнуто до адміністративної відповідальності незаконно, а, крім того, відшкодування здійснюється незалежно від вини, - Верховний Суд.

Виділ є видом реорганізації, який не має наслідком припинення юридичної особи, яка реорганізується, – ВП ВС

Передача орендарем за договором оренди земельної ділянки державної та комунальної власності реорганізованій внаслідок виділу з нього юридичній особі за розподільчим балансом є відчуженням цього права, що суперечить забороні, передбаченій законом про оренду землі, а тому є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі

Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку

Посадовець ТЦК, який проводив розгляд справи про порушення військового обліку, попри те, що на позивача протокол було складено за ч. 1 ст. 210 КУпАП – застосував до нього стягнення, передбачене санкцією ч. 2 ст. 210 КУпАП.

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Естонія підготувала план для Заходу, – як виграти Україні війну за три роки

10:22, 15 січня 2024
Естонія підготувала план стратегії для країн Заходу, розрахований на три роки, щоб допомогти Україні перемогти у війні.
Естонія підготувала план для Заходу, – як виграти Україні війну за три роки
Джерело фото: epravda.com.ua
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Міністерство оборони Естонії розробило стратегічний план для країн Заходу, маючи на меті допомогу Україні виграти війну протягом трьох років. Згідно з інформацією ERR, цей документ, спрямований на учасників робочої групи формату «Рамштайн», підкреслює необхідність консолідації зусиль західних країн для допомоги Україні та наголошує на тому, що Захід не повинен боятися приймати активну роль у цьому питанні.

За даними документа, внесок у перемогу України зі сторони західних країн є невеликим в порівнянні з їхнім загальним ВВП. Зазначається, що приблизно 0,2% ВВП країн-учасниць «Рамштайну», що складає 47 трильйонів євро, вже було спрямовано на підтримку України. На відміну від цього, ВВП Росії оцінюється в 2 трильйони євро.

Головним пунктом стратегії є заклик до західних країн нарощувати виробництво в оборонно-промисловому секторі. Естонські експерти вважають, що при належному політичному бажанні цей процес може бути істотно прискорений.

«Якби військово-промисловому сектору Заходу від самого початку війни дали б чіткий сигнал, що потрібно суттєво наростити обсяги виробництва, то вони вже сьогодні були б зовсім іншими», - зауважив директор Міжнародного центру оборони та безпеки Індрек Канник.

Раніш Велика Британія та Україна уклали двосторонній договір про безпеку, і фахівці вважають, що саме такі угоди стануть запорукою стабільної підтримки Києва.

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