Естонія підготувала план для Заходу, – як виграти Україні війну за три роки

Естонія підготувала план стратегії для країн Заходу, розрахований на три роки, щоб допомогти Україні перемогти у війні.

Джерело фото: epravda.com.ua

Міністерство оборони Естонії розробило стратегічний план для країн Заходу, маючи на меті допомогу Україні виграти війну протягом трьох років. Згідно з інформацією ERR, цей документ, спрямований на учасників робочої групи формату «Рамштайн», підкреслює необхідність консолідації зусиль західних країн для допомоги Україні та наголошує на тому, що Захід не повинен боятися приймати активну роль у цьому питанні.

За даними документа, внесок у перемогу України зі сторони західних країн є невеликим в порівнянні з їхнім загальним ВВП. Зазначається, що приблизно 0,2% ВВП країн-учасниць «Рамштайну», що складає 47 трильйонів євро, вже було спрямовано на підтримку України. На відміну від цього, ВВП Росії оцінюється в 2 трильйони євро.

Головним пунктом стратегії є заклик до західних країн нарощувати виробництво в оборонно-промисловому секторі. Естонські експерти вважають, що при належному політичному бажанні цей процес може бути істотно прискорений.

«Якби військово-промисловому сектору Заходу від самого початку війни дали б чіткий сигнал, що потрібно суттєво наростити обсяги виробництва, то вони вже сьогодні були б зовсім іншими», - зауважив директор Міжнародного центру оборони та безпеки Індрек Канник.

Раніш Велика Британія та Україна уклали двосторонній договір про безпеку, і фахівці вважають, що саме такі угоди стануть запорукою стабільної підтримки Києва.

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