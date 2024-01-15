В Киеве будут судить ревнивца, который ножом чуть не убил жену

Мужчина ударил жену ножом в живот.

В Киеве перед судом предстанет мужчина, который из-за ревности с ножом напал на жену. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«Семейная ссора между супругами произошла в сентябре прошлого года. Узнав о том, что жена имеет отношения с другим, мужчина ударил ее ножом в живот», - говорится в сообщении.

48-летнюю местную жительницу с проникающим ранением врачи госпитализировали в медицинское учреждение, а 52-летнего мужчину полицейские задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

В полиции добавили, что следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу.

Сейчас фигурант находится под стражей, ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Ранее мы писали, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который жестоко убил женщину в цветочном магазине.

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