Украинца приговорили к 10 годам заключения за распространение конфиденциальной информации о ВСУ

Суд вынес приговор гражданину Украины по обвинению в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ.

Судебная коллегия Славянского горрайонного суда Донецкой области рассмотрела в закрытом судебном заседании материалы уголовного производства по обвинению М., уроженца российской федерации, гражданина Украины, в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 1142 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытых источниках). Об этом сообщила пресс-служба Славянского горрайонного суда Донецкой области.

Судом установлено, что в мае 2022 года гражданин Украины М., находясь в г. Славянск Донецкой области, используя собственный мобильный телефон в переписке с участником незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР" в мессенджере лично предоставил информацию о размещении и передвижении ВСУ на территории города.

Обвиняемый признал, что посылал сообщения о пребывании определенных видов вооружения на территории г. Славянска и необходимости увеличения обстрелов города для его оккупации, объяснив это влиянием пропагандистского телевидения. Гражданин М. в полной мере осознавал, что именно в результате его умышленных действий могли наступить непоправимые последствия, но стремился к их наступлению, в содеянном не раскаялся.

Гражданин М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 1142 Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.