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Право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу, зокрема, у 2024 році – не менше 31 року.

ВП ВС: Йдучи на ризик із придбанням квартири в особи, яка зареєструвала своє право власності, але за законом не могла таке право набути, кінцевий набувач несе ризик настання негативних наслідків

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого та зареєстувала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, - Велика Палата Верховного Суду.

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Водій вимагав стягнути з Патрульної поліції витрати на адвоката і 2 млн грн моральної шкоди після того, як суд закрив провадження в зв’язку з відсутністю складу адмінправопорушення, - що вирішив Верховний Суд

Закриття справи про адміністративне правопорушення через відсутність його складу свідчить про те, що позивача притягнуто до адміністративної відповідальності незаконно, а, крім того, відшкодування здійснюється незалежно від вини, - Верховний Суд.

  1. В Україні

Черги вантажівок на українському кордоні зменшилися, проте тисячні затори ще спостерігаються

11:18, 15 січня 2024
У «Нижанковичах» в чергах стоять 1742 вантажівки.
Черги вантажівок на українському кордоні зменшилися, проте тисячні затори ще спостерігаються
Джерело фото: gorod
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У понеділок, 15 січня, перед пунктами пропуску із сусідніми країнами на виїзд з України виникли невеликі затори з автомобілів та вантажівок, зареєстрованих в електронній черзі. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України - Західний кордон.

Найбільші черги виявлені на кордоні з Польщею. Зокрема, перед пунктом пропуску «Устилуг» на виїзд очікують 10 легкових автомобілів. У «Нижанковичах» скупчилося 1742 вантажівки, зареєстровані в електронній черзі. Проте на інших пунктах пропуску на польському напрямку черг немає.

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у двох пунктах пропуску. Перед пунктом «Тиса» на виїзд стоять 5 автомобілів, перед ПП «Вилок» зафіксовано 10 авто.

Зазначимо, що на молдовському, словацькому та румунському напрямках черг не виявлено.

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