Черги вантажівок на українському кордоні зменшилися, проте тисячні затори ще спостерігаються

У «Нижанковичах» в чергах стоять 1742 вантажівки.

Джерело фото: gorod

У понеділок, 15 січня, перед пунктами пропуску із сусідніми країнами на виїзд з України виникли невеликі затори з автомобілів та вантажівок, зареєстрованих в електронній черзі. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України - Західний кордон.

Найбільші черги виявлені на кордоні з Польщею. Зокрема, перед пунктом пропуску «Устилуг» на виїзд очікують 10 легкових автомобілів. У «Нижанковичах» скупчилося 1742 вантажівки, зареєстровані в електронній черзі. Проте на інших пунктах пропуску на польському напрямку черг немає.

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у двох пунктах пропуску. Перед пунктом «Тиса» на виїзд стоять 5 автомобілів, перед ПП «Вилок» зафіксовано 10 авто.

Зазначимо, що на молдовському, словацькому та румунському напрямках черг не виявлено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.