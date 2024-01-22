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Комендантский час все еще нужен, — глава Нацполиции Иван Выговский

15:30, 22 января 2024
Благодаря комендантскому часу существенно снизился уровень преступности.
Комендантский час все еще нужен, — глава Нацполиции Иван Выговский
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Комендантский час в Украине все еще нужен. Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина.

По его словам, благодаря ей существенно снизился уровень преступности.

Кроме того, есть моральный аспект, учитывая который эту норму следует оставить.

«Ночные заведения, развлекательные заведения не должны работать. Извините, когда у нас ежедневно гибнут люди на фронте, а здесь клуб ночью показательно устраивает массовые гуляния. Это неуважение. Я считаю, должна быть административная ответственность за нарушение комендантского часа», – сказал глава Нацполиции.

Он напомнил, что в настоящее время в парламенте рассматривается законопроект об административной ответственности за нарушение комендантского часа. Согласно документу, сумма штрафа для нарушителей будет составлять от 8500 гривен до 17 тыс. грн. Если человек нарушит комендантский час снова, то штраф вырастет вдвое.

В то же время для предпринимателей штрафы больше - от 51 тыс. грн до 102 тыс. грн. Если в течение года нарушения снова зафиксируют, то штраф будет составлять от 170 тыс. грн до 340 тыс. грн.

Предполагается, что во время комендантского часа граждане могут находиться на улице только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Однако нужно иметь документы, удостоверяющие личность.

По словам Выговского, принятие этого закона сделает невозможным работу заведений ночью, ведь владельцы не захотят терять выручку.

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