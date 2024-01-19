Евровидение-2024: назвали ведущих Нацотбора

В финале Нацотбора на Евровидение-2024 будет работать тройка ведущих.

Фото: МКИП

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Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что Суспільне Мовлення назвало ведущих Национального отбора на Евровидение-2024. Об этом говорится в пресс-службе МКИП.

В финале Нацотбора на главной сцене вместе будет работать тройка ведущих. Среди них:

- Юлия Санина, фронтвумен группы The HARDKISS и ведущая Евровидения-2023 в Ливерпуле;

- Тимур Мирошниченко, официальный «голос» Песенного конкурса в Украине;

– Василий Байдак, стендап-комик.

Вести бекстейдж и передшоу Нацотбора на Евровидение-2024 будет Анна Тульева, ведущая видеоблога Евровидения Украины.

Напомним, финал Нацотбора состоится 3 февраля в 18.00.

Ранее обнародовали песни финалистов и порядок их выступлений.

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