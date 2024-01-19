Евровидение-2024: назвали ведущих Нацотбора

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что Суспільне Мовлення назвало ведущих Национального отбора на Евровидение-2024. Об этом говорится в пресс-службе МКИП.
В финале Нацотбора на главной сцене вместе будет работать тройка ведущих. Среди них:
- Юлия Санина, фронтвумен группы The HARDKISS и ведущая Евровидения-2023 в Ливерпуле;
- Тимур Мирошниченко, официальный «голос» Песенного конкурса в Украине;
– Василий Байдак, стендап-комик.
Вести бекстейдж и передшоу Нацотбора на Евровидение-2024 будет Анна Тульева, ведущая видеоблога Евровидения Украины.
Напомним, финал Нацотбора состоится 3 февраля в 18.00.
Ранее обнародовали песни финалистов и порядок их выступлений.
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