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Установление факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории – Верховный Суд объяснил, в какой юрисдикции следует рассматривать дела

Дискуссия вокруг того, в какой юрисдикции – административной или гражданской следует рассматривать вопрос об установлении различных юридических фактов, продолжается.

Сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом решения по существу спора о размере алиментов не может являться основанием для закрытия производства, — Верховный Суд

Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

В Минобороны объяснили, будут ли приходить повестки в Электронный кабинет военнообязанного, который ввел парламент

Заместитель министра обороны пояснила, как будут реализовывать принятый закон о цифровизации армии по внедрению Электронного кабинета военнообязанного, и будут ли там повестки.

Прокуроры предлагают суду избрать бизнесмену Игорю Мазепе залог в размере 700 млн грн

«Прокуроры просят как меру пресечения для меня залог в размере 700 млн грн и еще 500 млн грн за моего брата», - Игорь Мазепа.

В странах ЕС установят лимит на платежи наличными – до 10 тысяч евро, а торговцев предметами роскоши и криптовалютой обяжут проверять клиентов – новые правила

Органы Европейского Союза финализовали новые правила для стран ЕС, которыми ограничат наличные расчеты 10 тысячами евро, будут проверять лиц, которые рассчитываются время от времени наличными на сумму от 3 тысяч евро, а также обяжут лиц, предоставляющих услуги в сфере криптовалют и продажи предметов роскоши делать досье на клиентов.

  1. Общество

Евровидение-2024: назвали ведущих Нацотбора

13:44, 19 января 2024
В финале Нацотбора на Евровидение-2024 будет работать тройка ведущих.
Евровидение-2024: назвали ведущих Нацотбора
Фото: МКИП
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Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что Суспільне Мовлення назвало ведущих Национального отбора на Евровидение-2024. Об этом говорится в пресс-службе МКИП.

В финале Нацотбора на главной сцене вместе будет работать тройка ведущих. Среди них:

- Юлия Санина, фронтвумен группы The HARDKISS и ведущая Евровидения-2023 в Ливерпуле;

- Тимур Мирошниченко, официальный «голос» Песенного конкурса в Украине;

Василий Байдак, стендап-комик.

Вести бекстейдж и передшоу Нацотбора на Евровидение-2024 будет Анна Тульева, ведущая видеоблога Евровидения Украины.

Напомним, финал Нацотбора состоится 3 февраля в 18.00.

Ранее обнародовали песни финалистов и порядок их выступлений.

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