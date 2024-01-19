Євробачення-2024: назвали ведучих Нацвідбору

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024 працюватиме трійка ведучих.

Фото: МКІП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерства культури та інформаційної політики України повідомило, що Суспільне Мовлення назвало ведучих Національного відбору на Євробачення-2024. Про це йдеться у пресслужбі МКІП.

У фіналі Нацвідбору на головній сцені разом працюватиме трійка ведучих. Серед них:

- Юлія Саніна, фронтвумен гурту The HARDKISS та ведуча Євробачення-2023 в Ліверпулі;

- Тімур Мірошниченко, офіційний «голос» Пісенного конкурсу в Україні;

- Василь Байдак, стендап-комік.

Вести бекстейдж та передшоу Нацвідбору на Євробачення-2024 буде Анна Тульєва, ведуча відеоблогу Євробачення Україна.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору відбудеться 3 лютого о 18:00.

Раніше ми писали, що оприлюднили пісні фіналістів та порядок їхніх виступів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.