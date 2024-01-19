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В Хмельницкой области суд отказал сельскому совету в иске о лишении многодетной матери родительских прав

17:33, 19 января 2024
Суд установил, что женщина не злоупотребляет алкоголем, работала сезонной работницей на предприятии, состоит на учете в службе занятости и пытается создать надлежащие условия проживания для своих детей.
В Хмельницкой области суд отказал сельскому совету в иске о лишении многодетной матери родительских прав
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Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе решение Изяславского районного суда Хмельницкой области об отказе в удовлетворении иска Сахновецкого сельского совета о лишении матери родительских прав относительно ее восьми детей. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Решение местного суда обжаловал сельский совет. В апелляционной жалобе, как и в иске, настаивала, что женщина долго пренебрегает своими родительскими обязанностями. С тех пор, как у нее отобрали детей, не интересовалась их здоровьем, успехами в школе, не общалась с классными руководителями, до сих пор не создала надлежащие условия для проживания и воспитания их с ней.

Як встановив суд, у 2022 році вісьмох неповнолітніх і малолітніх дітей було відібрано у відповідачки без позбавлення її батьківських прав зі стягненням на них аліментів. Діти отримали статус дитини, позбавленої батьківського піклування. На початку повномасштабної війни п’ятьох з них з навчального закладу на Хмельниччині евакуювали до Польщі, закріпивши кожному опікунів. Опікуном над двома молодшими призначили бабусю.

Рік тому комісія з питань захисту прав дитини Сахновецької сільської ради рекомендувала виконкому прийняти рішення про позбавлення багатодітної матері батьківських прав – і виконавчий комітет його ухвалив.

У своєму висновку, зокрема, зазначив, що мати не піклується про своїх дітей, не забезпечує необхідні умови проживання (будинок знаходиться у занедбаному стані), харчування, медичного огляду, належно не спілкується з ними, неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов`язків, через її недогляд двоє дітей отримали травми (опіки та ампутацію пальця), стосунки у сім’ї незадовільні, мати та її співмешканець зловживають алкоголем. Водночас йдеться, що загальні умови проживання – оптимальні. 

В апеляційному суді багатодітна мати просила не позбавляти її батьківських прав і запевнила, що хоче виховувати своїх дітей. Суд встановив, що вона вже не живе зі своїм співмешканцем, не зловживає алкоголем, працювала сезонною робітницею на підприємстві, зараз стоїть на обліку у службі зайнятості, переїхала до матері й мешкає разом зі своїми малолітніми дітьми й намагається створити належні умови проживання для усіх своїх дітей.

В оцінці доводів апеляційної скарги колегія суддів виходила з того, що суд при розгляді справ про позбавлення батьківських прав на перше місце має ставити якнайкращі інтереси дитини. Позбавлення батьківських прав – крайній захід впливу на осіб, які не виконують батьківських обов`язків, та допускається лише тоді, коли змінити поведінку батьків у кращу сторону неможливо, і лише при наявності у їхніх діях вини.

«Доказів того, що до відповідачки застосовувались будь-які заходи впливу, які виявилися безрезультатними, тобто доказів того, що вона систематично, незважаючи на всі заходи попередження та впливу, продовжує не виконувати свої батьківські обов`язки матеріали справи не містять. Не надано таких доказів і в суді апеляційної інстанції», – зазначив суд.

На думку апеляційного суду, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про відсутність передбачених пунктом 2 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України підстав для позбавлення матері батьківських прав. При цьому суд попередив її, що ставлення до виховання дітей слід змінити. Контроль за виконанням нею батьківських обов`язків поклав на органи опіки та піклування.

Доводи апеляційної скарги Хмельницький апеляційний суд визнав необґрунтованими й такими, що не спростовують висновків суду першої інстанції, тому відхилив її.

З постановою апеляційного суду у справі № 675/164/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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