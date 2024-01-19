Сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом решения по существу спора о размере алиментов не может являться основанием для закрытия производства, — Верховный Суд

Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

Логически грамматическое толкование словосочетания «отсутствие предмета спора» в контексте пункта 2 части первой статьи 255 ГПК дает основания для вывода о том, что предмет спора должен отсутствовать, то есть не существовать на время предъявления иска.

Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

Таким образом, сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом первой инстанции судебного решения по существу спора не может свидетельствовать о том, что между сторонами отсутствовал спор по размеру взыскиваемых в их пользу алиментов на время обращения истца в суд с этим иском. Это подчеркнул Верховный Суд в постановлении от 15 ноября 2023 г. по делу № 522/3680/22.

История дела

15 ноября 2023 г. Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу матери по делу по ее иску к отцу детей, в котором истец просила увеличить размер алиментов, взимаемых по решению суда с ответчика в ее пользу на детей к детям 25 000 грн. ежемесячно на каждого ребенка, начиная взыскание со дня предъявления иска и до достижения детьми совершеннолетия.

Решением апелляционного суда от 19 июля 2011 года по делу №22ц5281/2011 отменено заочное решение районного суда, частично удовлетворен иск женщины и взысканы с отца в пользу матери алименты на содержание детей по 2 000 грн на каждого ребенка ежемесячно, в конце концов.

Решением апелляционного суда в мае 2013 отменено решение апелляционного суда от 19 июля 2011 года в части ограничения срока взыскания алиментов до 1 января 2011 года и принято в этой части новое решение о взыскании алиментов в указанной в решении сумме за период с июля января 2011 года и с 27 сентября 2012 года по 13 января 2023 года с учетом фактически уплаченных сумм. В остальной части решение оставлено в силе.

В феврале 2022 года женщина обратилась в суд с иском об увеличении размера алиментов. По постановлению районного суда открыто производство по делу.

В январе 2023 года от отца в суд поступило ходатайство о закрытии производства по делу по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части первой статьи 255 ГПК Украины, мотивированное отсутствием между сторонами спора в связи с достижением детьми совершеннолетия и прекращением у родителей обязанности их содержать.

Суд первой инстанции, решение которого оставил в силе апелляционный суд, закрыл производство по делу на основании пункта 2 части первой статьи 255 ГПК Украины в связи с отсутствием предмета спора, поскольку детям, родившимся в один день, исполнилось по 18 лет.

Позиция Верховного Суда

Постановлением Верховного Суда судебные решения отменены, дело передано для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции с учетом следующего. Пунктом 2 части первой 255 ГПК Украины установлено, что суд закрывает производства по делу, если отсутствует предмет спора. Отсутствие предмета спора делает невозможным разрешение дела по существу независимо от обоснованности иска.

Примерами отсутствия предмета спора могут быть действия сторон или наступление обстоятельств, если между сторонами в этой связи не осталось неурегулированных вопросов или самими сторонами урегулированы спорные вопросы.

Обращаясь в суд, истец считала, что размер взимаемых с ответчика алиментов слишком низкий и соответствует его доходам. Этот вопрос не был урегулирован сторонами за время нахождения дела в производстве суда первой инстанции (около года).

На момент подачи в суд иска детям исполнилось по 17 лет, а на время вынесения местным судом определения о закрытии производства по делу – по 18 лет. Логически грамматическое толкование словосочетания «отсутствие предмета спора» в контексте пункта 2 части первой статьи 255 ГПК Украины дает основания для вывода о том, что предмет спора должен отсутствовать, то есть не существовать на время предъявления иска.

Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу в результате тех или иных обстоятельств, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

Таким образом, сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом первой инстанции судебного решения по существу спора не может свидетельствовать о том, что между сторонами отсутствовал спор по размеру взимаемых в их пользу алиментов на время обращения истца в суд с этим иском, а также на время постановления судом первой инстанции обжалуемого определения, поэтому местный суд не имел определенных процессуальным законом оснований для закрытия производства по делу на основании пункта 2 части первой статьи 255 ГПК Украины.

Суды не приняли во внимание, что на время открытия производства по делу и до момента достижения детьми совершеннолетия между сторонами существовал спор относительно размера алиментов, поэтому судам необходимо было выяснить, в связи с этим между сторонами не осталось неурегулированных вопросов и рассмотреть по существу заявленные исковые требования, а в случае установления их необоснованности – отказать в их удовлетворении из-за безосновательности или недоказанности в соответствии с нормами ГПК Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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