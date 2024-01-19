В Польше перевернулся автобус с украинцами, трое пассажиров были госпитализированы

Водитель не справился со сложными дорожными условиями, в результате чего автобус съехал на обочину и врезался в энергопоглощающие ограждения.

Источник фото: rmf24.pl

В Люблинском воеводстве Польши поздно вечером автобус с гражданами Украины попал в ДТП, трое пассажиров были отправлены в больницу.

Согласно сообщению RMF24, авария случилась около 23:30 на воеводской дороге №812 в Wisznice (Белянский уезд, Люблинское воеводство).

В полиции рассказали, что по предварительным выводам полиции, 63-летний водитель автобуса, в котором находилось 26 человек, потерял управление транспортным средством во время поворота на дороге.

"Водитель съехал на обочину и врезался в энергопоглощающие ограждения. После этого автобус перевернулся на бок и врезался в дерево", - сообщила полицейская.

Пассажирский автобус перевозил граждан Украины. По результатам аварии три человека были госпитализированы, в том числе 80-летний пассажир, который получил телесные повреждения.

"Остальных участников аварии доставили к месту временной замены, которое подготовила гмина Вишница в ожидании замены транспортного средства", - добавила пресс-офицер.

По заключению полиции, вероятно, водитель автобуса, 63-летний мужчина, не справился со сложными дорожными условиями. Он находился в трезвом состоянии, как подтвердила полицейская экспертиза.

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