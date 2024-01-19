Компания Bosch планирует сократить 1200 рабочих мест к концу 2026 года

Немецкий концерн Bosch намерен сократить рабочие места в подразделении по разработке программного обеспечения.

Немецкий концерн Bosch хочет сократить 1200 рабочих мест в своем подразделении по разработке ПО до конца 2026 года. Об этом заявил представитель компании, передает Reuters.

Спикер сказал, что переговоры с представителями работников еще не начались, отметив, что предложенное сокращение рабочих мест запланировано, но еще не завершено.

Основной причиной этого шага, который предусматривает сокращение 950 работников только в Германии, значительно медленнее, чем ожидалось, развитие полностью автоматизированного вождения.

«Слабая экономика и высокая инфляция, вызванная, среди прочего, ростом цен на энергоносители и сырье, замедляют переход», - говорится в заявлении компании.

Сотрудники соответствующего подразделения были проинформированы о планах в четверг днем, сообщил представитель компании.

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