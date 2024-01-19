Верховный Суд опубликовал ключевые выводы в рассмотрении уголовных производств

Обнародован обзор решений Большой Палаты Верховного Суда, объединенной палаты и палат Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

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Верховный Суд опубликовал ключевые выводы, сформулированные при рассмотрении уголовных производств: в решениях Большой Палаты Верховного Суда, объединенной палаты и палат Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда за весь период функционирования.

Выводы систематизированы по разделам, а также по вопросам уголовного права и процесса.

Раздел І. Решения Большой Палаты Верховного Суда, содержащие выводы о применении норм уголовного и уголовного процессуального права.

Раздел II. Решение объединенной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, содержащие выводы о применении норм уголовного и уголовного процессуального права.

Раздел ІІІ. Решение палат Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, содержащие выводы о применении норм уголовного права и уголовного процессуального права.

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