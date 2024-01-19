Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Установление факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории – Верховный Суд объяснил, в какой юрисдикции следует рассматривать дела

Дискуссия вокруг того, в какой юрисдикции – административной или гражданской следует рассматривать вопрос об установлении различных юридических фактов, продолжается.

Сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом решения по существу спора о размере алиментов не может являться основанием для закрытия производства, — Верховный Суд

Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

В Минобороны объяснили, будут ли приходить повестки в Электронный кабинет военнообязанного, который ввел парламент

Заместитель министра обороны пояснила, как будут реализовывать принятый закон о цифровизации армии по внедрению Электронного кабинета военнообязанного, и будут ли там повестки.

Прокуроры предлагают суду избрать бизнесмену Игорю Мазепе залог в размере 700 млн грн

«Прокуроры просят как меру пресечения для меня залог в размере 700 млн грн и еще 500 млн грн за моего брата», - Игорь Мазепа.

В странах ЕС установят лимит на платежи наличными – до 10 тысяч евро, а торговцев предметами роскоши и криптовалютой обяжут проверять клиентов – новые правила

Органы Европейского Союза финализовали новые правила для стран ЕС, которыми ограничат наличные расчеты 10 тысячами евро, будут проверять лиц, которые рассчитываются время от времени наличными на сумму от 3 тысяч евро, а также обяжут лиц, предоставляющих услуги в сфере криптовалют и продажи предметов роскоши делать досье на клиентов.

  1. Судебная практика
  2. / Суд инфо

Верховный Суд опубликовал ключевые выводы в рассмотрении уголовных производств

14:22, 19 января 2024
Обнародован обзор решений Большой Палаты Верховного Суда, объединенной палаты и палат Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.
Верховный Суд опубликовал ключевые выводы в рассмотрении уголовных производств
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд опубликовал ключевые выводы, сформулированные при рассмотрении уголовных производств: в решениях Большой Палаты Верховного Суда, объединенной палаты и палат Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда за весь период функционирования.

Выводы систематизированы по разделам, а также по вопросам уголовного права и процесса.

Раздел І. Решения Большой Палаты Верховного Суда, содержащие выводы о применении норм уголовного и уголовного процессуального права.

Раздел II. Решение объединенной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, содержащие выводы о применении норм уголовного и уголовного процессуального права.

Раздел ІІІ. Решение палат Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, содержащие выводы о применении норм уголовного права и уголовного процессуального права.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва