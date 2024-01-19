Верховний Суд опублікував ключові висновки в розгляді кримінальних проваджень

Оприлюднено огляд рішень Великої Палати Верховного Суду, об’єднаної палати і палат Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

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Верховний Суд опублікував ключові висновки, сформульовані при розгляді кримінальних проваджень: у рішеннях Великої Палати Верховного Суду, об’єднаної палати і палат Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за весь період функціонування.

Висновки систематизовано за розділами, а також за питаннями кримінального права і процесу.

Розділ І. Рішення Великої Палати Верховного Суду, які містять висновки про застосування норм кримінального та кримінального процесуального права.

Розділ ІІ. Рішення об’єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, які містять висновки про застосування норм кримінального та кримінального процесуального права.

Розділ ІІІ. Рішення палат Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, які містять висновки про застосування норм кримінального права та кримінального процесуального права.

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