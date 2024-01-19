Компанія Bosch планує скоротити 1200 робочих місць до кінця 2026 року

Німецький концерн Bosch хоче скоротити робочі місця у підрозділі з розробки програмного забезпечення.

Німецький концерн Bosch хоче скоротити 1200 робочих місць у своєму підрозділі з розробки програмного забезпечення до кінця 2026 року. Про це заявив представник компанії, передає Reuters.

Речник сказав, що переговори з представниками працівників ще не розпочалися, зазначивши, що запропоноване скорочення робочих місць є запланованим, але ще не завершеним.

Основною причиною цього кроку, який передбачає скорочення 950 працівників лише в Німеччині, є значно повільніший, ніж очікувалося, розвиток повністю автоматизованого водіння.

«Слабка економіка і висока інфляція, спричинена, серед іншого, зростанням цін на енергоносії та сировину, наразі уповільнюють перехід», - йдеться в заяві компанії.

Співробітники відповідного підрозділу були проінформовані про плани, повідомив речник компанії.

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