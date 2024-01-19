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Заступниця міністра оборони пояснила, як будуть реалізовувати ухвалений закон про цифровізацію армії щодо запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного, та чи будуть там повістки.

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Органи Європейського Союзу фіналізували нові правила для країн ЄС, якими обмежать розрахунки готівкою 10 тисячами євро, будуть перевіряти осіб, які розраховуються час від часу готівкою на суму від 3 тисяч євро, а також зобов'яжуть осіб, які надають послуги у сфері криптовалют та продажу предметів розкоші робити досьє на клієнтів.

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  1. У світі

Компанія Bosch планує скоротити 1200 робочих місць до кінця 2026 року

13:17, 19 січня 2024
Німецький концерн Bosch хоче скоротити робочі місця у підрозділі з розробки програмного забезпечення.
Компанія Bosch планує скоротити 1200 робочих місць до кінця 2026 року
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Німецький концерн Bosch хоче скоротити 1200 робочих місць у своєму підрозділі з розробки програмного забезпечення до кінця 2026 року. Про це заявив представник компанії, передає Reuters.

Речник сказав, що переговори з представниками працівників ще не розпочалися, зазначивши, що запропоноване скорочення робочих місць є запланованим, але ще не завершеним.

Основною причиною цього кроку, який передбачає скорочення 950 працівників лише в Німеччині, є значно повільніший, ніж очікувалося, розвиток повністю автоматизованого водіння.

«Слабка економіка і висока інфляція, спричинена, серед іншого, зростанням цін на енергоносії та сировину, наразі уповільнюють перехід», - йдеться в заяві компанії.

Співробітники відповідного підрозділу були проінформовані про плани, повідомив речник компанії.

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