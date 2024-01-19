У Польщі перекинувся автобус з українцями, троє пасажирів були госпіталізовані

Водій не впорався зі складними дорожніми умовами, в результаті чого автобус з'їхав на узбіччя та врізався в енергопоглинаючі огородження.

Джерело фото: rmf24.pl

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У Люблінському воєводстві Польщі пізно ввечері автобус із громадянами України потрапив у ДТП, троє пасажирів були відправлені до лікарні.

Згідно з повідомленням RMF24, аварія трапилася близько 23:30 на воєводській дорозі №812 у Wisznice (Білянський повіт, Люблінське воєводство).

У поліції розповіли, що за попередніми висновками поліції, 63-річний водій автобуса, в якому знаходилося 26 осіб, втратив керування транспортним засобом під час повороту на дорозі.

«Водій з'їхав на узбіччя та врізався в енергопоглинаючі огородження. Після цього автобус перекинувся на бік і врізався в дерево», - повідомила поліцейська.

Пасажирський автобус перевозив громадян України. За результатами аварії троє осіб були госпіталізовані, зокрема 80-річний пасажир, який отримав тілесні ушкодження.

«Решту учасників аварії доправили до місця тимчасової заміни, яке підготувала гміна Вишніца в очікуванні заміни транспортного засобу», - додала прес-офіцер.

За висновками поліції, ймовірно, водій автобуса, 63-річний чоловік, не впорався зі складними дорожніми умовами. Він перебував у тверезому стані, як підтвердила поліцейська експертиза.

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