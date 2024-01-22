Визначено переможну трійку, яка посяде суддівські крісла Нацвідбору: імена

Відомо, хто разом з глядачами буде обирати представника України на Євробачення-2024 у Швеції.

Джерело фото: Дія

У Дії сформували рейтинг й визначили переможну трійку, яка посяде суддівські крісла Нацвідбору.

«Якщо переможці підпишуть угоду із Суспільним — стануть офіційними членами журі на Нацвідборі головного пісенного конкурсу», - сказано у повідомленні.

Так, ми писали, що громадяни могли віддати свій голос за кандидата, але лише одного.

У Дії проголосували понад 720,8 тисяч українців.

Переможна трійка виглядає наступним чином:

Андрій Данилко Джамала Сергій Танчинець

Судді разом з глядачами вирішать, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Швеції.

Також ми писали, що у фіналі Нацвідбору на головній сцені разом працюватиме трійка ведучих.

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