Україна 3 лютого визначить переможця нацвідбору на Євробачення-2024

Журі та глядачі оберуть представника від України на пісенному конкурсі в Мальме.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ввечері сьогодні, 3 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення-2024. Судді разом з глядачами вирішать, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Швеції.

Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться о 17:30, фіналу – о 18:00.

Суспільне Мовлення транслюватиме національний відбір:

на телеканалі Суспільне Культура;

на сайті Суспільне Культура;

на Фейсбук-сторінках Суспільного та «Євробачення Україна»;

на сайті Євробачення в Україні;

у застосунку «Дія» (обравши «Дія. ТБ» та канал Суспільне Культура HD).

Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.

Переможця фіналу нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50%) і глядачів (50%). Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у Дії.

За результатами жеребкування у фіналі національного відбору учасники виступатимуть у такому порядку:

YAKTAK — «Lalala» INGRET — «Keeper» NAZVA — «Slavic English» ANKA — «Палала» Drevo — «Endless chain» alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria» MÉLOVIN — «DREAMER» SKYLERR — «Time is running out» Ziferblat — «Place I Call Home» YAGODY — «Tsunamia» NAHABA — «GLASSS»

Нагадаємо, визначено переможну трійку, яка посяде суддівські крісла Нацвідбору: імена. Також ми писали, що у фіналі Нацвідбору на головній сцені разом працюватиме трійка ведучих.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.