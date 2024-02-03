Україна 3 лютого визначить переможця нацвідбору на Євробачення-2024

Ввечері сьогодні, 3 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення-2024. Судді разом з глядачами вирішать, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Швеції.
Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться о 17:30, фіналу – о 18:00.
Суспільне Мовлення транслюватиме національний відбір:
- на телеканалі Суспільне Культура;
- на сайті Суспільне Культура;
- на Фейсбук-сторінках Суспільного та «Євробачення Україна»;
- на сайті Євробачення в Україні;
- у застосунку «Дія» (обравши «Дія. ТБ» та канал Суспільне Культура HD).
- Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.
Переможця фіналу нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50%) і глядачів (50%). Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у Дії.
За результатами жеребкування у фіналі національного відбору учасники виступатимуть у такому порядку:
- YAKTAK — «Lalala»
- INGRET — «Keeper»
- NAZVA — «Slavic English»
- ANKA — «Палала»
- Drevo — «Endless chain»
- alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
- MÉLOVIN — «DREAMER»
- SKYLERR — «Time is running out»
- Ziferblat — «Place I Call Home»
- YAGODY — «Tsunamia»
- NAHABA — «GLASSS»
Нагадаємо, визначено переможну трійку, яка посяде суддівські крісла Нацвідбору: імена. Також ми писали, що у фіналі Нацвідбору на головній сцені разом працюватиме трійка ведучих.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.