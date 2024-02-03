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  1. В Україні

Україна 3 лютого визначить переможця нацвідбору на Євробачення-2024

15:18, 3 лютого 2024
Журі та глядачі оберуть представника від України на пісенному конкурсі в Мальме.
Україна 3 лютого визначить переможця нацвідбору на Євробачення-2024
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Ввечері сьогодні, 3 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення-2024. Судді разом з глядачами вирішать, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Швеції.

Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться о 17:30, фіналу –  о 18:00.

Суспільне Мовлення транслюватиме національний відбір:

  • на телеканалі Суспільне Культура;
  • на сайті Суспільне Культура;
  • на Фейсбук-сторінках Суспільного та «Євробачення Україна»;
  • на сайті Євробачення в Україні;
  • у застосунку «Дія» (обравши «Дія. ТБ» та канал Суспільне Культура HD).
  • Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.

Переможця фіналу нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50%) і глядачів (50%). Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у Дії.

За результатами жеребкування у фіналі національного відбору учасники виступатимуть у такому порядку:

  1. YAKTAK — «Lalala»
  2. INGRET — «Keeper»
  3. NAZVA — «Slavic English»
  4. ANKA — «Палала»
  5. Drevo — «Endless chain»
  6. alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
  7. MÉLOVIN — «DREAMER»
  8. SKYLERR — «Time is running out»
  9. Ziferblat — «Place I Call Home»
  10. YAGODY — «Tsunamia»
  11. NAHABA — «GLASSS»

Нагадаємо, визначено переможну трійку, яка посяде суддівські крісла Нацвідбору: імена. Також ми писали, що у фіналі Нацвідбору на головній сцені разом працюватиме трійка ведучих.

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