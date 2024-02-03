Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують зобов’язати нотаріусів і державних реєстраторів надавати більше інформації на адвокатський запит

У парламенті зареєстрували законопроект щодо отримання даних на адвокатський запит від нотаріусів і державних реєстраторів.

Потерпіла у ДТП особа зможе звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований

Верховна Рада готується ухвалити закон, за яким буде запроваджене пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований.

Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу із шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

Депутати збираються схвалити законопроект 10190 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

Поліцейських каратимуть позбавленням волі до 15 років за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками

Народні депутати пропонують карати правоохоронців, які умисно не припинили злочин в сфері обігу наркотиків та прекурсорів, 15 роками позбавлення волі.

Парламент розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо застосування зброї працівниками ДБР

Працівникам Державного бюро розслідувань дозволять застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

  1. Суспільство

Хто має право на пенсію по інвалідності – роз’яснення ПФУ про розміри та умови призначення

14:54, 3 лютого 2024
Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від закону, згідно з яким призначається така пенсія.
Хто має право на пенсію по інвалідності – роз’яснення ПФУ про розміри та умови призначення
Джерело фото: Matt Bennett / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсія по інвалідності із солідарної системи призначається особам, яким установлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Пенсії по інвалідності із солідарної системи

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»(статті 30 -35).

Призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

  • 100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;
  • 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;
  • 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:

  • для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 грн;
  • для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 грн;
  • для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 грн.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.04.1992 №2262-ХІI «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (статті 18-23).

Призначаються у разі настання інвалідності:

  • в період проходження служби;
  • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
  • або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

  • I група – 100 % сум грошового забезпечення;
  • II група – 80 % сум грошового забезпечення;
  • III група – 60 % сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

  • I група – 70 % сум грошового забезпечення;
  • II група – 60 % сум грошового забезпечення;
  • III група – 40 % сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

  • І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, – 13604,50 грн (2093 х 650 %);
  • ІІ група – 525% ПМ – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
  • ІІІ група – 360 % ПМ – 7534,80 грн (2093 х 360%).

Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Порядок обчислення визначено Законом України від 28.02.1991 №796-ХІI «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (статті 54, 59), Законом України від 29.06.2021 № 1584-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Порядком обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи:

  • із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;
  • або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Розмір пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:

  • I група – 8187,48 грн;
  • II група – 6549,98 грн;
  • III групи – 5048,95 грн;
  • для дітей з інвалідністю – 5048,95 грн.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче:

  • І група – 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік – 13 376,21 грн;
  • ІІ група – 80% – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%);
  • ІІІ група – 60 % – 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%).

Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 14.10.2014 №1697- VІІ «Про прокуратуру» (частина дев’ята стаття 86).

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Також ми писали, хто із громадян може претендувати на пенсію за вислугу років: пояснення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області