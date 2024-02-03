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  1. Общество

Кто имеет право на пенсию по инвалидности – разъяснение ПФУ о размерах и условиях назначения

14:54, 3 февраля 2024
Условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначается такая пенсия.
Кто имеет право на пенсию по инвалидности – разъяснение ПФУ о размерах и условиях назначения
Источник фото: Matt Bennett / Unsplash
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Пенсия по инвалидности из солидарной системы назначается лицам, которым установлена инвалидность. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Пенсії по інвалідності із солідарної системи

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»(статті 30 -35).

Призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

  • 100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;
  • 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;
  • 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:

  • для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 грн;
  • для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 грн;
  • для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 грн.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.04.1992 №2262-ХІI «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (статті 18-23).

Призначаються у разі настання інвалідності:

  • в період проходження служби;
  • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
  • або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

  • I група – 100 % сум грошового забезпечення;
  • II група – 80 % сум грошового забезпечення;
  • III група – 60 % сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

  • I група – 70 % сум грошового забезпечення;
  • II група – 60 % сум грошового забезпечення;
  • III група – 40 % сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

  • І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, – 13604,50 грн (2093 х 650 %);
  • ІІ група – 525% ПМ – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
  • ІІІ група – 360 % ПМ – 7534,80 грн (2093 х 360%).

Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Порядок обчислення визначено Законом України від 28.02.1991 №796-ХІI «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (статті 54, 59), Законом України від 29.06.2021 № 1584-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Порядком обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи:

  • із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;
  • або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Розмір пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:

  • I група – 8187,48 грн;
  • II група – 6549,98 грн;
  • III групи – 5048,95 грн;
  • для дітей з інвалідністю – 5048,95 грн.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче:

  • І група – 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік – 13 376,21 грн;
  • ІІ група – 80% – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%);
  • ІІІ група – 60 % – 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%).

Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 14.10.2014 №1697- VІІ «Про прокуратуру» (частина дев’ята стаття 86).

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Також ми писали, хто із громадян може претендувати на пенсію за вислугу років: пояснення.

 

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