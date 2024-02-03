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  1. В Украине

Налички в обращении стало больше на 48,3 млрд грн – НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты

14:36, 3 февраля 2024
На одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 66 банкнот и 177 платежных разменных и оборотных монет.
Налички в обращении стало больше на 48,3 млрд грн – НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты
Источник фото: bank.gov.ua
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За 2023 год сумма налички, которая находилась в обращении в Украине, увеличилась на 6,7% (или на 48,3 млрд грн) и на 1 января этого года составила 764,4 млрд грн. Однако темпы роста налички в обращении в 2023 году оказались вдвое меньше, чем в 2022 году, рассказали в Нацбанке.

Так, по состоянию на 1 января в наличном обращении находилось 2,7 млрд банкнот на общую сумму 757,5 млрд грн, а также 14,5 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,7 млрд грн.

На одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 66 банкнот и 177 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 - 71 и 169 шт. соответственно).

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (28,3% и 28,2% от общего количества в обращении соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет – номиналом 10 гривен (4,6% и 1,4% от общего количества в обращении соответственно).

Динамика объемов монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста в 2023 году приходится на монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 54,2% по сравнению с началом 2023 года. Также значительно выросло количество оборотных монет номиналами 5, 2 и 1 гривна – на 42,5%, 15,5% и 8,4% соответственно.

Такая тенденция объясняется тем, что НБУ осуществляет постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их на соответствующие монеты, способные находиться в обращении гораздо дольше.

Больше всего за прошлый год в наличном обращении сократилось количество монет номиналом 25 копеек, их стало меньше на 0,5% по сравнению с началом 2023 года, что обусловлено изъятием этих неплатежных монет из обращения.

Среди банкнот за 2023 год самый большой прирост продемонстрировали банкноты номиналом 1000 гривен, их количество выросло на 62,3%, если сравнивать с началом прошлого года.

В то же время, среди банкнот, которыми подкрепляется обращение налички, наибольшее сокращение количества приходится на банкноты номиналом 100 и 200 гривен, количество которых в обращении в прошлом году уменьшилось на 26,4% и 25,7% соответственно (в результате активного замещения их банкнотами номиналом 1000 грн). Также значительно уменьшилось количество банкнот номиналами 10 и 5 гривен (на 21% и 15,1% соответственно).

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