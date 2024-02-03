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  1. В Украине

В Украине совместно с Посольством США начали процесс создания системы отбора на руководящие должности в Нацполиции

13:55, 3 февраля 2024
Следующей после Нацполиции будет внедрять систему отбора руководителей ГСЧС.
В Украине совместно с Посольством США начали процесс создания системы отбора на руководящие должности в Нацполиции
Источник фото: mvs.gov.ua
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Совместно с Посольством США в Украине начали процесс создания системы отбора на руководящие должности в Национальной полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Глава МВД провел учредительную встречу с Джошуа Тембладором, руководителем отдела по правоохранительным вопросам Посольства и Тревисом Бруксом, атташе DEA при Посольстве.

Основной акцент – прозрачный и качественный отбор руководителей Национальной полиции всех уровней. Задача – осовременить критерии и требования для занятия руководящей должности, четко определить сроки и ответственные органы, которые будут проводить проверку кандидата.

В МВД подчеркнули, что эта проверка должна быть всеобъемлющей. Учитывать все сферы жизни человека, его бэкграунд и репутационные риски.

«У нас нет завышенных ожиданий. Да, мы не изменим кардинально ситуацию за несколько месяцев. Но мы уже запустили механизм трансформации. Следующей после Нацполиции будет внедрять систему отбора руководителей Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Процесс пошел», - подчеркнул министр.

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