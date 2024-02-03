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  1. В Україні

В Україні спільно з Посольством США розпочали процес створення системи відбору на керівні посади в Нацполіції

13:55, 3 лютого 2024
Наступною після Нацполіції впроваджуватиме систему відбору керівників ДСНС.
В Україні спільно з Посольством США розпочали процес створення системи відбору на керівні посади в Нацполіції
Джерело фото: mvs.gov.ua
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Спільно з Посольством США в Україні розпочали процес створення системи відбору на керівні посади в Національній поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Очільник МВС провів установчу зустріч з Джошуа Тембладором, керівником відділу з правоохоронних питань Посольства та Тревісом Бруксом, аташе DEA при Посольстві.

Основний акцент – прозорий та якісний відбір керівників Національної поліції всіх рівнів. Завдання – осучаснити критерії та вимоги для зайняття керівної посади, чітко визначити терміни та відповідальні органи, які проводитимуть перевірку кандидата.

У МВС наголосили, що ця перевірка має бути всеосяжною. Враховувати всі сфери життя людини, її бекграунд та репутаційні ризики. 

«У нас немає завищених очікувань. Так, ми не змінимо кардинально ситуацію за декілька місяців. Але ми вже запустили механізм трансформації. Наступною після Нацполіції впроваджуватиме систему відбору керівників Державна служба з надзвичайних ситуацій. Процес пішов», — наголосив міністр.

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