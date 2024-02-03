Актор із російським громадянством не з’явиться в серіалі «Білий лотос» після критики з боку України

HBO після звернення українського МЗС розірвала контракт із сербсько-російським актором Мілошем Биковичем.

Джерело фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Американський канал HBO розірвав контракт із сербським актором із російським громадянством Мілошем Биковичем, який мав зіграти у третьому сезоні серіалу «Білий лотос».

Раніше Биковича затвердили на епізодичну роль російського йога та ментора в готелі Таїланду.

Проте Міністерство закордонних справ України виступило з критикою вибору актора.

МЗС опублікувало відео, в якому згадується, що актор має громадянство росії та медаль Пушкіна, знімався у російського режисера Микити Міхалкова, а також компліментарно висловлювався про політику рф та окупацію Криму.

«Чи це правильно, що ви працюєте з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?» – написало українське МЗС, позначивши сторінку HBO.

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