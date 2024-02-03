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  1. Суспільство

У НСЗУ розвінчали міф про обов’язкові благодійні внески у пологовому будинку

13:37, 3 лютого 2024
Меддопомога при пологах є безоплатною в тих пологових будинках та медичних закладах, які мають договір із НСЗУ за відповідним пакетом.
У НСЗУ розвінчали міф про обов’язкові благодійні внески у пологовому будинку
Джерело фото: John Looy / Unsplash
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У Національній службі здоров’я наголосили, що якщо вас хтось переконує в тому, що ви зобов’язані сплатити благодійні внески у пологовому будинку, то це не так.

Адже медична допомога при пологах є безоплатною в тих пологових будинках та медичних закладах, які мають договір із НСЗУ за відповідним пакетом.

«Незалежно від того, де ваша реєстрація чи фактичне місце проживання. Ви можете проживати в одному районі міста, а для пологів вибрати пологовий будинок в іншому районі. Ви можете бути зареєстрованими, наприклад, на півдні України, але якщо обставини складаються так, що вам зручніше народжувати в медзакладі, розташованому на заході України, – це ваше право», - наголосили у Нацслужбі здоров'я.

Програма медгарантій покриває пологи незалежно від того, вирішує жінка народжувати разом із партнером або партнеркою в лікарні, чи обмежується виключно присутністю персоналу пологового відділення.

Раніше також повідомлялося, що пацієнтки самостійно можуть обирати, в яку саме жіночу консультацію хочуть звертатися до гінеколога.

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