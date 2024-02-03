Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують зобов’язати нотаріусів і державних реєстраторів надавати більше інформації на адвокатський запит

У парламенті зареєстрували законопроект щодо отримання даних на адвокатський запит від нотаріусів і державних реєстраторів.

Потерпіла у ДТП особа зможе звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований

Верховна Рада готується ухвалити закон, за яким буде запроваджене пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований.

Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу із шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

Депутати збираються схвалити законопроект 10190 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

Поліцейських каратимуть позбавленням волі до 15 років за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками

Народні депутати пропонують карати правоохоронців, які умисно не припинили злочин в сфері обігу наркотиків та прекурсорів, 15 роками позбавлення волі.

Парламент розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо застосування зброї працівниками ДБР

Працівникам Державного бюро розслідувань дозволять застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

  1. У світі

Росіяни тепер не зможуть в своїх акаунтах активувати ігри Sony за допомогою ключа

14:18, 3 лютого 2024
Отримати будь-який їхній тайтл на акаунт із рф або білорусі тепер ніяк не вийде.
Росіяни тепер не зможуть в своїх акаунтах активувати ігри Sony за допомогою ключа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Росіяни тепер не зможуть в своїх акаунтах активувати ігри Sony за допомогою ключа. Компанія Sony раніше пішла з ринків росії та білорусі і прибрала можливість придбання своїх ігор у сервісі Steam. Однак, вона дозволяла активувати ключі, куплені в інших країнах СНД.

Але тепер, повідомляють у ЗМІ, цю лазівку закрили.

Інтернет-магазинам, які продають ключі, надійшло повідомлення від Sony, що ключі не можна буде використовувати на облікових записах, зареєстрованих в росії та білорусі.

Також ми розповідали, що кіностудії Warner Bros. Discovery та Paramount хочуть об’єднатися для кращої конкуренції з Netflix і Disney+.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області