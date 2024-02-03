Отримати будь-який їхній тайтл на акаунт із рф або білорусі тепер ніяк не вийде.

Росіяни тепер не зможуть в своїх акаунтах активувати ігри Sony за допомогою ключа. Компанія Sony раніше пішла з ринків росії та білорусі і прибрала можливість придбання своїх ігор у сервісі Steam. Однак, вона дозволяла активувати ключі, куплені в інших країнах СНД.

Але тепер, повідомляють у ЗМІ, цю лазівку закрили.

Інтернет-магазинам, які продають ключі, надійшло повідомлення від Sony, що ключі не можна буде використовувати на облікових записах, зареєстрованих в росії та білорусі.

Також ми розповідали, що кіностудії Warner Bros. Discovery та Paramount хочуть об’єднатися для кращої конкуренції з Netflix і Disney+.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.