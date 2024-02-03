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Потерпевшее в ДТП лицо сможет обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован

Верховная Рада готовится принять закон, по которому будет введено прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

Депутаты намерены одобрить законопроект 10190 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

Полицейских будут наказывать лишением свободы до 15 лет за бездействие в сфере борьбы с наркотиками

Народные депутаты предлагают наказывать стражей порядка, которые умышленно не прекратили преступление в сфере обращения наркотиков и прекурсоров, 15 годами лишения свободы.

Парламент рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований по применению оружия работниками ГБР

Работникам Государственного бюро расследований разрешат применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие.

«Ваши вопросы носят абстрактный характер»: ВККС и Совет судей поспорили из-за правил заполнения декларации добропорядочности

ВККС и Совет судей обменялись «любезностями», но проблемы могут возникнуть у судей и кандидатов на должности судей.

  1. В мире

Россияне теперь не смогут в своих аккаунтах активировать игры Sony с помощью ключа

14:18, 3 февраля 2024
Получить любой их тайтл на аккаунт из рф или беларуси теперь никак не получится.
Россияне теперь не смогут в своих аккаунтах активировать игры Sony с помощью ключа
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Россияне теперь не смогут в своих аккаунтах активировать игры Sony с помощью ключа. Компания Sony ранее ушла с рынков росии и беларуси и убрала возможность покупки своих игр в сервисе Steam. Однако, она позволяла активировать ключи, купленные в других странах СНГ.

Но теперь, сообщиют в СМИ, эту лазейку закрыли.

Интернет-магазинам, которые продают ключи, пришло уведомление от Sony, что ключи нельзя будет использовать на аккаунтах, зарегистрированных в россии и беларуси

Также мы рассказывали, что киностудии Warner Bros. Discovery и Paramount хотят объединиться для лучшей конкуренции с Netflix и Disney+.

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