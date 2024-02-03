Получить любой их тайтл на аккаунт из рф или беларуси теперь никак не получится.

Россияне теперь не смогут в своих аккаунтах активировать игры Sony с помощью ключа. Компания Sony ранее ушла с рынков росии и беларуси и убрала возможность покупки своих игр в сервисе Steam. Однако, она позволяла активировать ключи, купленные в других странах СНГ.

Но теперь, сообщиют в СМИ, эту лазейку закрыли.

Интернет-магазинам, которые продают ключи, пришло уведомление от Sony, что ключи нельзя будет использовать на аккаунтах, зарегистрированных в россии и беларуси.

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