На Сумщине запретили движение некоторыми дорогами в пограничные

В Сумской области запретили движение автомобилей на участках дорог в пределах 5-километровой зоны от госграницы. Об этом сообщили в областной военной администрации в субботу, 3 февраля.
«Во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировки «Север» и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог», - говорится в сообщении
Список дорог:
- Рыжевка – Будки;
- Будки – Искрисковщина;
- Бессалевка – Искрисковщина;
- Искрисковщина – Волфине – Шпиль – Павловка;
- Павловка – Екатериновка – Ободы;
- Ободы – Степное – Первое Мая;
- Степное – Первое мая – Константиновка;
- Кондратовка – Андреевка;
- Андреевка – Алексеевка;
- Беловоды – Водолаги – Новониколаевка;
- Мирополье – Миропольское;
- Миропольское – Проходы – Турья;
- Мирополье – Миропольское – Большой Прыкил;
- Турья – Степок;
- Угроиды – Степок;
- Михайловское – Степок;
- Покровское – Степок;
- Покровка – Михайловка;
- Покровка – Поповка – Высокое;
- Покровка – Краснополье;
- Рясное – Майское – Мезеновка;
- Порозок – Поповка;
- Александровка – Пономаренки.
На остальных дорогах движение гражданских транспортных средств в 5 километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8:00 до 17:00 до мая и с 7:00 до 20:00 с июня по октябрь, отметили в Сумской ОВА.
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