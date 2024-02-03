На Сумщине запретили движение некоторыми дорогами в пограничные

В области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от госграницы на некоторых участках дорог.

Источник иллюстративного фото: Jake Blucker / Unsplash

В Сумской области запретили движение автомобилей на участках дорог в пределах 5-километровой зоны от госграницы. Об этом сообщили в областной военной администрации в субботу, 3 февраля.

«Во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировки «Север» и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог», - говорится в сообщении

Список дорог:

Рыжевка – Будки;

Будки – Искрисковщина;

Бессалевка – Искрисковщина;

Искрисковщина – Волфине – Шпиль – Павловка;

Павловка – Екатериновка – Ободы;

Ободы – Степное – Первое Мая;

Степное – Первое мая – Константиновка;

Кондратовка – Андреевка;

Андреевка – Алексеевка;

Беловоды – Водолаги – Новониколаевка;

Мирополье – Миропольское;

Миропольское – Проходы – Турья;

Мирополье – Миропольское – Большой Прыкил;

Турья – Степок;

Угроиды – Степок;

Михайловское – Степок;

Покровское – Степок;

Покровка – Михайловка;

Покровка – Поповка – Высокое;

Покровка – Краснополье;

Рясное – Майское – Мезеновка;

Порозок – Поповка;

Александровка – Пономаренки.

На остальных дорогах движение гражданских транспортных средств в 5 километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8:00 до 17:00 до мая и с 7:00 до 20:00 с июня по октябрь, отметили в Сумской ОВА.

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