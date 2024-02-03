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  1. В Украине

На Сумщине запретили движение некоторыми дорогами в пограничные

12:22, 3 февраля 2024
В области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от госграницы на некоторых участках дорог.
На Сумщине запретили движение некоторыми дорогами в пограничные
Источник иллюстративного фото: Jake Blucker / Unsplash
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В Сумской области запретили движение автомобилей на участках дорог в пределах 5-километровой зоны от госграницы. Об этом сообщили в областной военной администрации в субботу, 3 февраля.

«Во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировки «Север» и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог», - говорится в сообщении

Список дорог:

  • Рыжевка – Будки;
  • Будки – Искрисковщина;
  • Бессалевка – Искрисковщина;
  • Искрисковщина – Волфине – Шпиль – Павловка;
  • Павловка – Екатериновка – Ободы;
  • Ободы – Степное – Первое Мая;
  • Степное – Первое мая – Константиновка;
  • Кондратовка – Андреевка;
  • Андреевка – Алексеевка;
  • Беловоды – Водолаги – Новониколаевка;
  • Мирополье – Миропольское;
  • Миропольское – Проходы – Турья;
  • Мирополье – Миропольское – Большой Прыкил;
  • Турья – Степок;
  • Угроиды – Степок;
  • Михайловское – Степок;
  • Покровское – Степок;
  • Покровка – Михайловка;
  • Покровка – Поповка – Высокое;
  • Покровка – Краснополье;
  • Рясное – Майское – Мезеновка;
  • Порозок – Поповка;
  • Александровка – Пономаренки.

На остальных дорогах движение гражданских транспортных средств в 5 километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8:00 до 17:00 до мая и с 7:00 до 20:00 с июня по октябрь, отметили в Сумской ОВА.

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