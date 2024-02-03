На Сумщині заборонили рух деякими дорогами в прикордонні

В області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від держкордону на деяких ділянках доріг.

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У Сумській області заборонили рух автомобілів на ділянках доріг в межах 5-кілометрової зони від держкордону. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації у суботу, 3 лютого.

«На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування «Північ» та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України на наступних ділянках доріг», - сказано у повідомленні

Перелік доріг:

Рижівка – Будки;

Будки – Іскрисківщина;

Безсалівка – Іскрисківщина;

Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;

Павлівка – Катеринівка – Ободи;

Ободи – Степне – Перше Травня;

Степне – Перше травня – Костянтинівка;

Кіндратівка – Андріївка;

Андріїівка – Олексіївка;

Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;

Миропілля – Миропільське;

Миропільське – Проходи – Тур’я;

Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;

Тур’я – Степок;

Угроїди – Степок;

Михайлівське – Степок;

Покровське – Степок;

Покровка – Михайлівка;

Покровка – Попівка – Високе;

Покровка – Краснопілля;

Рясне – Майське – Мезенівка;

Порозок – Попівка;

Олександрівка – Пономаренки.

На решті доріг рух цивільних транспортних засобів у 5 кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8:00 до 17:00 до травня та з 7:00 до 20:00 з червня по жовтень, зазначили в Сумській ОВА.

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