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  1. В Україні

На Сумщині заборонили рух деякими дорогами в прикордонні

12:22, 3 лютого 2024
В області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від держкордону на деяких ділянках доріг.
На Сумщині заборонили рух деякими дорогами в прикордонні
Джерело ілюстративного фото: Jake Blucker / Unsplash
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У Сумській області заборонили рух автомобілів на ділянках доріг в межах 5-кілометрової зони від держкордону. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації у суботу, 3 лютого.

«На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування «Північ» та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України на наступних ділянках доріг», - сказано у повідомленні

Перелік доріг:

  • Рижівка – Будки;
  • Будки – Іскрисківщина;
  • Безсалівка – Іскрисківщина;
  • Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;
  • Павлівка – Катеринівка – Ободи;
  • Ободи – Степне – Перше Травня;
  • Степне – Перше травня – Костянтинівка;
  • Кіндратівка – Андріївка;
  • Андріїівка – Олексіївка;
  • Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;
  • Миропілля – Миропільське;
  • Миропільське – Проходи – Тур’я;
  • Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;
  • Тур’я – Степок;
  • Угроїди – Степок;
  • Михайлівське – Степок;
  • Покровське – Степок;
  • Покровка – Михайлівка;
  • Покровка – Попівка – Високе;
  • Покровка – Краснопілля;
  • Рясне – Майське – Мезенівка;
  • Порозок – Попівка;
  • Олександрівка – Пономаренки.

На решті доріг рух цивільних транспортних засобів у 5 кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8:00 до 17:00 до травня та з 7:00 до 20:00 з червня по жовтень, зазначили в Сумській ОВА.

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