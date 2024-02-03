На Сумщині заборонили рух деякими дорогами в прикордонні

У Сумській області заборонили рух автомобілів на ділянках доріг в межах 5-кілометрової зони від держкордону. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації у суботу, 3 лютого.
«На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування «Північ» та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України на наступних ділянках доріг», - сказано у повідомленні
Перелік доріг:
- Рижівка – Будки;
- Будки – Іскрисківщина;
- Безсалівка – Іскрисківщина;
- Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;
- Павлівка – Катеринівка – Ободи;
- Ободи – Степне – Перше Травня;
- Степне – Перше травня – Костянтинівка;
- Кіндратівка – Андріївка;
- Андріїівка – Олексіївка;
- Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;
- Миропілля – Миропільське;
- Миропільське – Проходи – Тур’я;
- Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;
- Тур’я – Степок;
- Угроїди – Степок;
- Михайлівське – Степок;
- Покровське – Степок;
- Покровка – Михайлівка;
- Покровка – Попівка – Високе;
- Покровка – Краснопілля;
- Рясне – Майське – Мезенівка;
- Порозок – Попівка;
- Олександрівка – Пономаренки.
На решті доріг рух цивільних транспортних засобів у 5 кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8:00 до 17:00 до травня та з 7:00 до 20:00 з червня по жовтень, зазначили в Сумській ОВА.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.