На Одещині знайдено загиблою 15-річну дівчинку, яка зникла 21 січня

Зниклу безвісти дівчину поліцейські розшукали з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські Одеської області знайшли з ознаками насильницької смерті тіло 15-річної дівчини, яка 21 січня пішла з дому і перестала виходити на зв'язок, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Про зникнення дівчини повідомила її бабуся.

«Про зникнення неповнолітньої жительки Одеського району 30 січня до територіального підрозділу поліції повідомила її бабуся. Жінка зазначила, що онука ще 21 січня пішла з дому і перестала виходити з нею на зв’язок. За даним фактом поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу Україні, в рамках якого розгорнули пошуки зниклої», - розповіли у поліції.

У п’ятницю, 2 лютого, тіло дівчини виявили в Березівському районі.

Правоохоронці встановили особу імовірного вбивці. З ним проводяться невідкладні слідчі заходи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.