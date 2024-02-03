Бій Усика і Ф'юрі відкладено через травму Ф'юрі

Це вже вдруге перенесено бій.

Джерело фото: ZN.UA

Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі який був призначений на 17 лютого, не відбудеться.

Про це оголосили у промоутерській компанії Queensberry Promotions, що представляє Ф'юрі.

У п'ятницю, 2 лютого, британець зазнав розсічення над правим оком під час спарингу. Боксеру наклали шви, він потребує відновлення.

Це вже вдруге перенесено бій.

Раніше ми повідомляли, що вийшов ефектний проморолик майбутнього бою між Олександром Усиком і та Тайсоном Ф'юрі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.