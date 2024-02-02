Крутіше, ніж у Голівуді: з'явилося епічне промо бою Усик – Ф'юрі

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вийшов ефектний проморолик майбутнього бою між Олександром Усиком і та Тайсоном Ф'юрі.

У ролику боксери зустрічаються на Дикому Заході, куди Усик примчав на коні, щоб знайти гідного суперника.

В образах ковбоїв українець і британець виходять на битву. Крокуючи назустріч одне одному, вони перевтілюються то в римських гладіаторів, то в піратів Карибського моря, а потім навіть стають персонажами аніме.

Нагадаємо, що поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.