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Верховна Рада схвалить законопроект про розмитнення легкових авто через Дію

Подача митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля буде відбуватися через Дію, а правильність визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Міністерство цифрової трансформації.

В Україні ліквідують створену 3 роки тому Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей – Комітет підтримав законопроект Мінцифри

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) буде ліквідована – Рада готується розглянути законопроект, який подав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сторонам має бути доступним апеляційне оскарження рішень, які стосуються арешту майна, - позиція Верховного Суду

Право на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна – позиція Верховного Суду.

Для отримання коштів від ЄС Україна повинна буде виконувати квартальні індикатори Плану щодо реформ, – Юлія Свириденко

Європарламент має ухвалити регламент Ukraine Facility під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року.

50 млрд євро від ЄС пов’язані з виконанням плану реформ Ukraine Facility, зокрема щодо підзвітності і доброчесності суддів

Фінансова підтримка від ЄС в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ – зокрема судової.

  1. Суспільство

Крутіше, ніж у Голівуді: з'явилося епічне промо бою Усик – Ф'юрі

00:00, 2 лютого 2024
Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого.
Крутіше, ніж у Голівуді: з'явилося епічне промо бою Усик – Ф'юрі
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Вийшов ефектний проморолик майбутнього бою між Олександром Усиком і та Тайсоном Ф'юрі.

У ролику боксери зустрічаються на Дикому Заході, куди Усик примчав на коні, щоб знайти гідного суперника.

В образах ковбоїв українець і британець виходять на битву. Крокуючи назустріч одне одному, вони перевтілюються то в римських гладіаторів, то в піратів Карибського моря, а потім навіть стають персонажами аніме.

Нагадаємо, що поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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