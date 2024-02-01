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Платіжна система Mastercard боротиметься із шахрайством за допомогою штучного інтелекту

21:07, 1 лютого 2024
Нова модель штучного інтелекту Decision Intelligence Pro дозволить банкам краще оцінювати підозрілі транзакції в своїй мережі в режимі реального часу і визначати, чи є вони законними чи ні.
Платіжна система Mastercard боротиметься із шахрайством за допомогою штучного інтелекту
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Платіжна система Mastercard розробила власну систему штучного інтелекту, яка, як наголошується, може збільшити ефективність виявлення шахрайства на 300%. Про це повідомляє CNBC.

Компанія зазначає, що її нова модель штучного інтелекту Decision Intelligence Pro дозволить банкам краще оцінювати підозрілі транзакції в своїй мережі в режимі реального часу і визначати, чи є вони законними чи ні.

Президент бізнес-підрозділу Mastercard з кібербезпеки та розвідки Аджай Бхалла розповів, що нове рішення для штучного інтелекту - це запатентована рекурентна нейронна мережа, яка є ключовою складовою генеративного ШІ.

Вказано, що Decision Intelligence Pro побудована власноруч командами кібербезпеки та боротьби з шахрайством Mastercard та використовує трансформаторні моделі для підсилення потужності генеративного ШІ.

У деяких випадках компанія покладається на відкритий код «коли це необхідно», але «більшість» технологій створюється власними силами.

Власний алгоритм Mastercard навчається на даних приблизно 125 мільярдів транзакцій, які щорічно проходять через карткову мережу компанії, зазначили в Mastercard.

За оцінками, нова технологія ухвалення рішень може підвищити ефективність виявлення шахрайства на 20%, в середньому, а у деяких випадках досягати навіть 300%.

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