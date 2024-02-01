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Платежная система Mastercard будет бороться с мошенничеством с помощью искусственного интеллекта

21:07, 1 февраля 2024
Новая модель искусственного интеллекта Decision Intelligence Pro позволит банкам лучше оценивать подозрительные транзакции в своей сети в режиме реального времени и определять, законны ли они или нет.
Платежная система Mastercard будет бороться с мошенничеством с помощью искусственного интеллекта
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Платежная система Mastercard разработала собственную систему искусственного интеллекта, которая, как отмечается, может повысить эффективность обнаружения мошенничества на 300%. Об этом сообщает CNBC.

Компания отмечает, что ее новая модель искусственного интеллекта Decision Intelligence Pro позволит банкам лучше оценивать подозрительные транзакции в своей сети в режиме реального времени и определять, законны ли они или нет.

Президент бизнес-подразделения Mastercard по кибербезопасности и разведке Аджай Бхалла рассказал, что новое решение для искусственного интеллекта – это запатентованная рекуррентная нейронная сеть, являющаяся ключевой составляющей генеративного ИИ.

Указано, что Decision Intelligence Pro построена командами кибербезопасности и борьбы с мошенничеством Mastercard и использует трансформаторные модели для усиления мощности генеративного ИИ.

В некоторых случаях компания полагается на открытый код «когда это необходимо», но «большинство» технологий создается собственными силами.

Собственный алгоритм Mastercard обучается на данных примерно 125 миллиардов транзакций, ежегодно проходящих через карточную сеть компании, отметили в Mastercard.

По оценкам, новая технология принятия решений может повысить эффективность обнаружения мошенничества на 20%, в среднем, а в некоторых случаях достигать даже 300%.

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