Круче, чем в Голливуде: появилось эпическое промо боя Усик – Фьюри

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля.

Вышел эффектный проморолик предстоящего боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В ролике боксеры встречаются на Диком Западе, куда Усик примчался на коне, чтобы найти достойного соперника.

В образах ковбоев украинец и британец выходят на битву. Шагая навстречу друг другу, они перевоплощаются то в римских гладиаторов, то в пиратов Карибского моря, а затем даже становятся персонажами аниме.

Напомним, что поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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