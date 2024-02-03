Бой Усика и Фьюри отложен из-за травмы Фьюри

Это уже во второй раз перенесено бой.

Источник фото: ZN.UA

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за четыре основных титула чемпиона мира в сверхтяжелом весе, который был назначен на 17 февраля, не состоится.

Об этом объявили в промоутерской компании Queensberry Promotions, представляющей Фьюри.

В пятницу, 2 февраля, британец потерпел рассечение над правым глазом во время спарринга. Боксеру наложили швы, он нуждается в восстановлении

Это уже во второй раз перенесено бой.

Ранее мы сообщали, что вышел эффектный проморолик предстоящего боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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