Классификатор профессий в Украине увеличился на 42 специальности

Перечень профессий осовременили в соответствии с требованиями времени и потребностями рынка труда.

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Список официально признанных профессий в Украине пополнился на 42 позиции, из которых 29 – в сфере информационных технологий. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

«Осовремениваем перечень профессий в соответствии с требованиями времени и потребностями рынка труда. Больше всего изменений в сфере ИТ-технологий, где появится 29 новых профессий, отвечающих реалиям и являются востребованными работодателями. Также новые профессии теперь в медицинской сфере, финансовой. Добавляем профессии, в которых возникла потребность в связи с войной и преодолением ее последствий, в частности, теперь имеем специалистом по разминированию, в медицинской отрасли - протезистов-ортезистов. Всего в Классификатор профессий добавили 42 новых позиции», - сообщила заместитель Министра экономики Татьяна Бережная.

Так, по предложению Министерства цифровой трансформации Классификатор профессий дополнен 29 новыми профессиональными названиями работ ИТ-сферы, например, такими профессиями, как:

Администратор веб-ресурсов,

Аналитик мобильных приложений,

Инженер по искусственному интеллекту,

Разработчик искусственного интеллекта,

Разработчик архитектуры программного обеспечения (информационные технологии),

Разработчик облачной архитектуры,

Специалист по безопасности электронных коммуникаций и т.д.

9 профессиональных названий работ в ИТ-сфере приведены в соответствие с современными технологиями, в частности:

«Аналитик компьютерного банка данных» изменен на «Аналитик данных»,

«Аналитик операционного и прикладного программного обеспечения» – на «Аналитик программного обеспечения»,

«Инженер по программному обеспечению компьютеров» – «Инженер по программному обеспечению» и т.д.

Одновременно с Классификатором профессий были изъяты 9 устаревших названий профессий, например:

Программист прикладной,

Программист системный,

Инженер по применению компьютеров,

Аналитик программного обеспечения и мультимедиа.

Кроме того, в Классификатор профессий внесен ряд позиций, в которых возникла настоятельная потребность в последнее время, в частности:

Протезист-ортезист,

Оператор Службы 112 (оказание экстренной помощи населению по единому телефонному номеру по принципу «единого окна»),

Дежурный подразделения Оперативно-спасательной службы гражданской защиты,

Инструктор по пространственной ориентировке и мобильности,

Специалист по разминированию,

Аудитор по видам деятельности,

Финансовый аналитик,

Оператор установок дробометной очистки,

Мастер по монтажу, обслуживанию, ремонту и отладке тепловых насосов.

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