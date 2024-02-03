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  1. В Украине

Классификатор профессий в Украине увеличился на 42 специальности

10:40, 3 февраля 2024
Перечень профессий осовременили в соответствии с требованиями времени и потребностями рынка труда.
Классификатор профессий в Украине увеличился на 42 специальности
Источник фото: freddie marriage / Unsplash
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Список официально признанных профессий в Украине пополнился на 42 позиции, из которых 29 – в сфере информационных технологий. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

«Осовремениваем перечень профессий в соответствии с требованиями времени и потребностями рынка труда. Больше всего изменений в сфере ИТ-технологий, где появится 29 новых профессий, отвечающих реалиям и являются востребованными работодателями. Также новые профессии теперь в медицинской сфере, финансовой. Добавляем профессии, в которых возникла потребность в связи с войной и преодолением ее последствий, в частности, теперь имеем специалистом по разминированию, в медицинской отрасли - протезистов-ортезистов. Всего в Классификатор профессий добавили 42 новых позиции», - сообщила заместитель Министра экономики Татьяна Бережная.

Так, по предложению Министерства цифровой трансформации Классификатор профессий дополнен 29 новыми профессиональными названиями работ ИТ-сферы, например, такими профессиями, как:

  • Администратор веб-ресурсов,
  • Аналитик мобильных приложений,
  • Инженер по искусственному интеллекту,
  • Разработчик искусственного интеллекта,
  • Разработчик архитектуры программного обеспечения (информационные технологии),
  • Разработчик облачной архитектуры,
  • Специалист по безопасности электронных коммуникаций и т.д.

9 профессиональных названий работ в ИТ-сфере приведены в соответствие с современными технологиями, в частности:

  • «Аналитик компьютерного банка данных» изменен на «Аналитик данных»,
  • «Аналитик операционного и прикладного программного обеспечения» – на «Аналитик программного обеспечения»,
  • «Инженер по программному обеспечению компьютеров» – «Инженер по программному обеспечению» и т.д.

Одновременно с Классификатором профессий были изъяты 9 устаревших названий профессий, например:

  • Программист прикладной,
  • Программист системный,
  • Инженер по применению компьютеров,
  • Аналитик программного обеспечения и мультимедиа.

Кроме того, в Классификатор профессий внесен ряд позиций, в которых возникла настоятельная потребность в последнее время, в частности:

  • Протезист-ортезист,
  • Оператор Службы 112 (оказание экстренной помощи населению по единому телефонному номеру по принципу «единого окна»),
  • Дежурный подразделения Оперативно-спасательной службы гражданской защиты,
  • Инструктор по пространственной ориентировке и мобильности,
  • Специалист по разминированию,
  • Аудитор по видам деятельности,
  • Финансовый аналитик,
  • Оператор установок дробометной очистки,
  • Мастер по монтажу, обслуживанию, ремонту и отладке тепловых насосов.

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