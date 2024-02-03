Классификатор профессий в Украине увеличился на 42 специальности

Список официально признанных профессий в Украине пополнился на 42 позиции, из которых 29 – в сфере информационных технологий. Об этом сообщили в Министерстве экономики.
«Осовремениваем перечень профессий в соответствии с требованиями времени и потребностями рынка труда. Больше всего изменений в сфере ИТ-технологий, где появится 29 новых профессий, отвечающих реалиям и являются востребованными работодателями. Также новые профессии теперь в медицинской сфере, финансовой. Добавляем профессии, в которых возникла потребность в связи с войной и преодолением ее последствий, в частности, теперь имеем специалистом по разминированию, в медицинской отрасли - протезистов-ортезистов. Всего в Классификатор профессий добавили 42 новых позиции», - сообщила заместитель Министра экономики Татьяна Бережная.
Так, по предложению Министерства цифровой трансформации Классификатор профессий дополнен 29 новыми профессиональными названиями работ ИТ-сферы, например, такими профессиями, как:
- Администратор веб-ресурсов,
- Аналитик мобильных приложений,
- Инженер по искусственному интеллекту,
- Разработчик искусственного интеллекта,
- Разработчик архитектуры программного обеспечения (информационные технологии),
- Разработчик облачной архитектуры,
- Специалист по безопасности электронных коммуникаций и т.д.
9 профессиональных названий работ в ИТ-сфере приведены в соответствие с современными технологиями, в частности:
- «Аналитик компьютерного банка данных» изменен на «Аналитик данных»,
- «Аналитик операционного и прикладного программного обеспечения» – на «Аналитик программного обеспечения»,
- «Инженер по программному обеспечению компьютеров» – «Инженер по программному обеспечению» и т.д.
Одновременно с Классификатором профессий были изъяты 9 устаревших названий профессий, например:
- Программист прикладной,
- Программист системный,
- Инженер по применению компьютеров,
- Аналитик программного обеспечения и мультимедиа.
Кроме того, в Классификатор профессий внесен ряд позиций, в которых возникла настоятельная потребность в последнее время, в частности:
- Протезист-ортезист,
- Оператор Службы 112 (оказание экстренной помощи населению по единому телефонному номеру по принципу «единого окна»),
- Дежурный подразделения Оперативно-спасательной службы гражданской защиты,
- Инструктор по пространственной ориентировке и мобильности,
- Специалист по разминированию,
- Аудитор по видам деятельности,
- Финансовый аналитик,
- Оператор установок дробометной очистки,
- Мастер по монтажу, обслуживанию, ремонту и отладке тепловых насосов.
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