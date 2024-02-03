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В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений электроэнергии

09:19, 3 февраля 2024
В городе вводят аварийные отключения света.
В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений электроэнергии
Источник фото: Robert Gourley / Unsplash
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Энергетики Кривого Рога вводят графики аварийных отключений по алгоритму, который был в прошлом году. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«Вниманию криворожцев!

Энергетики вводят графики аварийных отключений (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов).

Через 10 мин остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло (где это возможно) переходят на генераторы.

Будут веерные перебои с электроэнергией и связью», - написал он.

Александр Вилкул отметил, что в городе создано 213 «Пунктов несокрушимости».

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