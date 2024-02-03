В Киеве задержали мужчину по подозрению в поджоге трех автомобилей экс-жены

Мужчина облил горючей смесью часть дома и три иномарки, которые находились во дворе дома и поджег.

На столичных Бортничах полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге трех автомобилей бывшей девушки. Об этом сообщили в полиции Киева.

Так, в Дарницкое управление полиции обратился местный житель и сообщил, что на территории частного домовладения бывший муж его сожительницы бросается на него с топором и поджег три автомобиля.

Приехавшие на месте происшествия правоохранители задержали 42-летнего мужчину и изъяли у него топор с пятнами вещества бурого цвета.

«Подозреваемый решил отомстить бывшей жене, прошел к ее дому и начал выгонять сожителя и пытался ударить его топором, нанеся телесные повреждения. Затем ревнивец облил горючей смесью часть дома и три иномарки, которые находились во дворе дома и поджег», - пишут в полиции.

Хозяйственные постройки и автомобили спасти не удалось.

Следователи объявили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 УКУ – преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, что причинило имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное путем поджога. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет.

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