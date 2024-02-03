107 местных судов до сих пор имеют названия, которые не отвечают требованиям законодательства о декоммунизации – ВСП

Также в ВСП отметили на вопиющем кадровом дефиците, который обуславливает чрезмерную нагрузку судей и затрудняет доступ к правосудию.

Заместитель Главы Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов во время заседания круглого стола акцентировал, что 107 местных судов до сих пор имеют названия, не соответствующие законодательству о декоммунизации (ленинские, суворовские, красноармейские, московские).

Как сообщили в ВСП, эта проблема требует скорейшего решения в рамках проведения оптимизации сети судов.

Кроме того, заместитель Главы ВРП подчеркнул, что завершила свое действие «Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы». Некоторые из поставленных в ней задач не были выполнены по объективным причинам: мировая пандемия коронавирусной болезни 2019 года, полномасштабная война россии против Украины в 2022 году.

Одна из невыполненных задач – оптимизация сети судов для создания баланса между их количеством, расположением и качеством работы. Поэтому не решена проблема оптимальной нагрузки на каждый суд.

К примеру, в Печерский районный суд г. Киева в 2023 году поступило почти 62 тыс. дел, где фактически работает 19 судей при штатной численности 36 судей. Таким образом, в среднем на одного судью приходится 3257 дел. В то же время есть суды, где значительно меньшая нагрузка, например, Коломацкий районный суд Харьковской области получил за год 359 дел на 2 судей, которые там работают (180 дел на судью).

Ситуация с чрезмерной нагрузкой судов оказывает негативное влияние на реальный доступ граждан к правосудию, на качество судебных решений. Решение проблемы возможно при заполнении вакансий (этим занимается сформированный ВСП ВККСУ) и проведении оптимизации сети судов.

Дмитрий Лукьянов проинформировал, что в судебной системе работает 4910 судей, а судейских вакансий – 2249. Самая большая проблема в апелляционных судах, где осуществляют правосудие 654 судьи, а вакансий – 703.

Ситуация усугубляется еще и потому, что в среднем ежедневно увольняется один судья. В 2023 году в отставку ушли 325 судей, еще 26 судей уволились по собственному желанию. Только 7 судей уволены по особым обстоятельствам, в частности, в результате совершения существенного дисциплинарного проступка.

Он также обратил внимание на то, что из-за войны войны, временной оккупации территорий в Украине не работает 160 судов, а среди 597 функционирующих судов 35 апелляционных, 562 – местных суда.

В ВСП также подчеркнули, что в Украине необходимо изменение законодательства для того, чтобы предотвращать риски потери полномочий конституционным коллегиальным органом власти.

«Недопустимо, чтобы конституционный орган не выполнял свои функции из-за проблем, возникающих в связи с отсутствием полномочного состава. Во многих европейских государствах в законодательстве предусмотрены соответствующие предохранители. Ситуация, когда орган власти в судебной системе не функционирует, да еще в условиях войны, чрезвычайная», - сказал Дмитрий Лукьянов.

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