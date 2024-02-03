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107 місцевих судів й досі мають назви, які не відповідають вимогам законодавства щодо декомунізації – ВРП

09:55, 3 лютого 2024
Також у ВРП наголосили на кричущому кадровому дефіциті, який зумовлює надмірне навантаження суддів та ускладнює доступ до правосуддя.
107 місцевих судів й досі мають назви, які не відповідають вимогам законодавства щодо декомунізації – ВРП
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Заступник Голови Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов під час засідання круглого столу акцентував, що 107 місцевих судів досі мають назви, які не відповідають законодавству щодо декомунізації (ленінські, суворовські, червоноармійські, московські).

Як повідомили у ВРП, ця проблема потребує якнайшвидшого вирішення в рамках проведення оптимізації мережі судів.

Крім того, заступник Голови ВРП наголосив Він  нагадав, що завершила свою дію «Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки». Деякі з поставлених у ній завдань не були виконані з об’єктивних причин: світова пандемія коронавірусної хвороби 2019 році, повномасштабна війна росії проти України у 2022 році.

Одне з невиконаних завдань – оптимізація мережі судів для створення балансу між їх кількістю, розташуванням і якістю роботи. Тож не вирішена проблема оптимального навантаження на кожен суд.

Наприклад, до Печерського районного суду м. Києва у 2023 році надійшло майже 62 тис. справ, де фактично працює 19 суддів при штатній чисельності 36 суддів. Таким чином в середньому на одного суддю припадає 3257 справ. Водночас є суди, де значно менше навантаження, наприклад, Коломацький районний суд Харківської області отримав за рік 359 справ на 2 суддів, які там працюють (180 справ на суддю).

Ситуація з надмірним навантаженням судів негативно впливає на реальний доступ громадян до правосуддя, на якість судових рішень. Вирішення проблеми можливе при заповненні вакансій (цим займається сформована ВРП ВККСУ) та проведенні оптимізації мережі судів.

Дмитро Лук’янов поінформував, що в судовій системі працює 4910 суддів, а суддівських вакансій – 2249. Найбільша проблема в апеляційних судах, де здійснюють правосуддя 654 судді, а вакансій – 703.

Ситуація погіршується ще й тому, що в середньому щодня звільняється один суддя. У 2023 році у відставку пішли 325 суддів, ще 26 суддів звільнилися за власним бажанням. Лише 7 суддів звільнено за особливими обставинами, зокрема, внаслідок вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Він також звернув увагу на те, що через війну, тимчасову окупацію територій в Україні не працює 160 судів, а серед 597 судів, які функціонують, 35 апеляційних, 562 – місцевих суди.

У ВРП також наголосили, що в Україні необхідна зміна законодавства для того, щоб запобігати ризикам втрати повноважень конституційним колегіальним органом влади.

«Неприпустимо, щоб конституційний орган не виконував свої функції через проблеми, які виникають у зв’язку з відсутністю повноважного складу. В багатьох європейських державах у законодавстві передбачені відповідні запобіжники. Ситуація, коли орган влади у судовій системі не функціонує, та ще й в умовах війни, надзвичайна», - сказав Дмитро Лук’янов.

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