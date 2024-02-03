У Києві затримали чоловіка за підозрою в підпалі трьох автівок ексдружини

Чоловік облив горючою сумішшю частину будинку та три іномарки, які знаходилися у дворі оселі та підпалив.

На столичних Бортничах поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у підпалі трьох автомобілів колишньої дівчини. Про це повідомили у поліції Києва.

Так, до Дарницького управління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що на території приватного домоволодіння колишній чоловік його співмешканки кидається на нього із сокирою та підпалив три автомобіля.

Правоохоронці, які приїхали на місці події, затримали 42-річного чоловіка та вилучили в нього сокиру з плямами речовини бурого кольору.

«Підозрюваний вирішив помститися колишній дружині, пройшов до її будинку та почав виганяти співмешканця й намагався вдарити його сокирою, завдавши тілесні ушкодження. Потім ревнивець облив горючою сумішшю частину будинку та три іномарки, які знаходилися у дворі оселі та підпалив», - пишуть у поліції.

Господарчі будівлі та автомобілі врятувати не вдалося.

Слідчі оголосили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ – умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає від трьох до 10 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.