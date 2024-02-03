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Евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час війни заборонять, бо водії повинні мати змогу оперативно піти в укриття

Народні депутати планують заборонити евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час дії воєнного стану – евакуацію буде здійснювати Національна поліція.

Встигнути за 4 години: представника Ради бізнес-омбудсмена будуть повідомляти до обшуку у підприємця, але його нез’явлення не перешкоджатиме виконанню ухвали

Представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, - проект Кабміну.

Новий добір на посади суддів судів першої інстанції можуть оголосити наприкінці 2024 року – ВККС

У ВККС хочуть, щоб у доборі взяли участь 5-6 тисяч кандидатів на посади суддів місцевих судів, а сам добір та конкурс триватимуть щонайменше 1,5 – 2 роки.

Реєстрація авто за кордоном громадянами, які тимчасово виїхали, і збираються ввозити авто назад в Україну, — роз’яснення Державної митної служби

У відповідь на звернення громадян, в яких порушуються питання реєстрації і перереєстрації транспортних засобів за кордоном та подальшого зворотного їх ввезення в Україну, Державна митна служба України надала пояснення

Нові судді в апеляційних судах з’являться не раніше 2025 року – ВККС

У ВККС попереджають, що конкурс в апеляційні суди буде тривалим.

  1. В Україні

Кривому Розі вводять графіки аварійних відключень електроенергії

09:19, 3 лютого 2024
В місті вводять аварійні відключення світла.
Кривому Розі вводять графіки аварійних відключень електроенергії
Джерело фото: Robert Gourley / Unsplash
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Енергетики Кривого Рогу вводять графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«До уваги криворіжців!

Енергетики вводять графіки аварійних відключень (за тим алгоритмом, що був торік під час блекаутів).

Через 10 хв зупиниться швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори.

Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком», - написав він.

Олександр Вілкул наголосив, що у місті створено 213 «Пунктів незламності».

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