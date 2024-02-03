Кривому Розі вводять графіки аварійних відключень електроенергії

В місті вводять аварійні відключення світла.

Джерело фото: Robert Gourley / Unsplash

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Енергетики Кривого Рогу вводять графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«До уваги криворіжців!

Енергетики вводять графіки аварійних відключень (за тим алгоритмом, що був торік під час блекаутів).

Через 10 хв зупиниться швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори.

Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком», - написав він.

Олександр Вілкул наголосив, що у місті створено 213 «Пунктів незламності».

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