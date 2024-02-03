Класифікатор професій в Україні збільшився на 42 спеціальності

Перелік офіційно визнаних професій в Україні поповнився на 42 позиції, з яких 29 – у сфері інформаційних технологій. Про це повідомили у Міністерстві економіки.
«Осучаснюємо перелік професій відповідно до вимог часу і потреб ринку праці. Найбільше змін в сфері ІТ-технологій, де з’явиться 29 нових професій, що відповідають реаліям і є затребуваними роботодавцями. Також нові професії відтепер у медичній сфері, фінансовій. Додаємо професії, в яких виникла потреба у зв’язку з війною та подоланням її наслідків, зокрема, тепер маємо фахівців з розмінування, в медичній галузі - протезистів-ортезистів. Загалом у Класифікатор професій додали 42 нові позиції», - повідомила заступник Міністра економіки Тетяна Бережна.
Так, за пропозицією Міністерства цифрової трансформації Класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, наприклад, такими професіями, як:
- Адміністратор веб-ресурсів,
- Аналітик мобільних додатків,
- Інженер зі штучного інтелекту,
- Розробник штучного інтелекту,
- Розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології),
- Розробник хмарної архітектури,
- Фахівець з безпеки електронних комунікацій тощо.
9 професійних назв робіт у ІТ-сфері приведено у відповідність до сучасних технологій, зокрема:
- «Аналітик комп'ютерного банку даних» змінено на «Аналітик даних»,
- «Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення» – на «Аналітик програмного забезпечення»,
- «Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів» – на «Інженер з програмного забезпечення» тощо.
Одночасно з Класифікатора професій були вилучені 9 застарілих назв професій, наприклад:
- Програміст прикладний,
- Програміст системний,
- Інженер із застосування комп'ютерів,
- Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа.
Окрім того, до Класифікатора професій внесено ряд позицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема:
- Протезист-ортезист,
- Оператор Служби 112 (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом «єдиного вікна»),
- Черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту,
- Інструктор з просторового орієнтування та мобільності,
- Фахівець з розмінування,
- Аудитор за видами діяльності,
- Фінансовий аналітик,
- Оператор установок дробометного очищення,
- Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів.
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