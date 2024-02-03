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  1. В Україні

Класифікатор професій в Україні збільшився на 42 спеціальності

10:40, 3 лютого 2024
Перелік професій осучаснили відповідно до вимог часу і потреб ринку праці.
Класифікатор професій в Україні збільшився на 42 спеціальності
Джерело фото: freddie marriage / Unsplash
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Перелік офіційно визнаних професій в Україні поповнився на 42 позиції, з яких 29 – у сфері інформаційних технологій. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

«Осучаснюємо перелік професій відповідно до вимог часу і потреб ринку праці. Найбільше змін в сфері ІТ-технологій, де з’явиться 29 нових професій, що відповідають реаліям і є затребуваними роботодавцями. Також нові професії відтепер у медичній сфері, фінансовій. Додаємо професії, в яких виникла потреба у зв’язку з війною та подоланням її наслідків, зокрема, тепер маємо фахівців з розмінування, в медичній галузі - протезистів-ортезистів. Загалом у Класифікатор професій додали 42 нові позиції», - повідомила заступник Міністра економіки Тетяна Бережна. 

Так, за пропозицією Міністерства цифрової трансформації Класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, наприклад, такими професіями, як:

  • Адміністратор веб-ресурсів,
  • Аналітик мобільних додатків,
  • Інженер зі штучного інтелекту,
  • Розробник штучного інтелекту,
  • Розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології),
  • Розробник хмарної архітектури,
  • Фахівець з безпеки електронних комунікацій тощо.

9 професійних назв робіт у ІТ-сфері приведено у відповідність до сучасних технологій, зокрема:

  • «Аналітик комп'ютерного банку даних» змінено на «Аналітик даних»,
  • «Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення» – на «Аналітик програмного забезпечення»,
  • «Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів» – на «Інженер з програмного забезпечення» тощо.

Одночасно з Класифікатора професій були вилучені 9 застарілих назв професій, наприклад:

  • Програміст прикладний,
  • Програміст системний,
  • Інженер із застосування комп'ютерів,
  • Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа.

Окрім того, до Класифікатора професій внесено ряд позицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема:

  • Протезист-ортезист,
  • Оператор Служби 112 (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом «єдиного вікна»),
  • Черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту,
  • Інструктор з просторового орієнтування та мобільності,
  • Фахівець з розмінування,
  • Аудитор за видами діяльності,
  • Фінансовий аналітик,
  • Оператор установок дробометного очищення,
  • Майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів.

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