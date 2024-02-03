На Одесщине нашли погибшей 15-летнюю девочку, которая пропала 21 января

Пропавшую без вести девушку полицейские разыскали с признаками насильственной смерти.

Полицейские Одесской области обнаружили с признаками насильственной смерти тело 15-летней девушки, которая 21 января ушла из дома и перестала выходить на связь, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Об исчезновении девушки сообщила ее бабушка.

«Об исчезновении несовершеннолетней жительницы Одесского района 30 января в территориальное подразделение полиции сообщила ее бабушка. Женщина отметила, что внучка еще 21 января ушла из дома и перестала выходить с ней на связь. По данному факту полицейские начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого развернули поиски пропавшей», – рассказали в полиции.

В пятницу, 2 февраля, тело девочки обнаружили в Березовском районе.

Правоохранители установили личность вероятного убийцы. С ним проводятся неотложные следственные меры.

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