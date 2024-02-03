В НСЗУ развенчали миф об обязательных благотворительных взносах в роддоме

Медпомощь при родах является безвозмездной в тех роддомах и медицинских учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ по соответствующему пакету.

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В Национальной службе здоровья подчеркнули, что если вас кто-то убеждает в том, что вы обязаны уплатить благотворительные взносы в роддоме, то это не так.

Ведь медицинская помощь при родах является безвозмездной в тех роддомах и медицинских учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ по соответствующему пакету.

«Независимо от того, где ваша регистрация или фактическое место жительства. Вы можете проживать в одном районе города, а для родов выбрать роддом в другом районе. Вы можете быть зарегистрированы, например, на юге Украины, но, если обстоятельства складываются так, что вам удобнее рожать в медучреждении, расположенном на западе Украины, – это ваше право», - отметили в Нацслужбе здоровья.

Программа медгарантий покрывает роды независимо от того, решает ли женщина рожать вместе с партнером или партнершей в больнице, или ограничивается исключительно присутствием персонала родильного отделения.

Ранее также сообщилось, что пациентки самостоятельно могут выбирать, в какую именно женскую консультацию хотят обращаться к гинекологу.

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