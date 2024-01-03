Пациентки самостоятельно могут выбирать, в какую именно женскую консультацию хотят обращаться к гинекологу

Привязки к месту регистрации или фактического места проживания нет, главное, чтобы заведение заключило договор с НСЗУ.

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В Национальной службе здоровья Украины разбили очередной миф о якобы бесплатном приеме у гинеколога только при наличии электронного направления.

В НСЗУ отмечают, что е-направление не является обязательным условием для обращения на консультацию и осмотр безвозмездно, ведь гинеколог — один из врачей, к кому можно обратиться без электронного направления. В частности, к гинекологу детского и подросткового возраста.

«Консультация и осмотр гинеколога бесплатны, если заведение заключило договор с НСЗУ по пакету амбулаторной медицинской помощи. Пациентки могут выбирать, в какую именно женскую консультацию обращаться. Привязки к месту регистрации или фактического проживания нет», – объясняют пациентам.

В то же время в Нацслужбе здоровья отмечают, что женщины могут выбирать, у кого и где наблюдать беременность. При выборе гинеколога местожительство или регистрация не имеет значения. Достаточно обратиться в учреждение, которое заключило с НСЗУ договор на ведение беременности в амбулаторных условиях.

Однако, если гинеколог по результатам осмотра назначает дополнительные анализы или обследования, то пациентке должны выписать электронное направление.

«По электронному направлению пройти такие обследования можно также бесплатно в заведении, которое оказывает амбулаторную помощь по договору с НСЗУ и имеет соответствующее оборудование. Или, если речь идет о беременной, в заведении, имеющем договор "Ведение беременности в амбулаторных условиях"», - отметили в Нацслужбе.

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