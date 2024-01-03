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Первый случай группового онлайн-изнасилования расследуют в Британии

12:19, 3 января 2024
В игре группа лиц «изнасиловали» персонажа шестнадцатилетней девушки.
Первый случай группового онлайн-изнасилования расследуют в Британии
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Полиция Великобритании начала расследование первого инцидента, связанного с насилием над несовершеннолетней девушкой в VR-видеоигре, передает New York Post.

Как утверждает источник, группа неизвестных напала в игре на персонажа шестнадцатилетней девушки. По словам полиции, сейчас подросток испытывает реальную психологическую травму от онлайн-насилия, которое реализовали с ее виртуальным героем.

«На жертву оказывается эмоциональное и психологическое воздействие, которое является более долгосрочным, чем любые физические травмы», — пишет издание.

По данным издания Daily Mail, это первый случай в Великобритании, когда полиция расследует «виртуальное сексуальное преступление».

Председатель Ассоциации комиссаров полиции и по борьбе с преступностью Донна Джонс заявила, что женщины и дети заслуживают большей защиты: «Нам необходимо обновить наши законы, потому что они не поспевают за рисками вреда, которые развиваются от искусственного интеллекта и правонарушений» на таких платформах, как метавселенная.

«Правительству необходимо рассмотреть возможность изменения закона, чтобы защитить женщин и детей от вреда в этой виртуальной среде», - добавила она.

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