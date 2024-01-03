Как бороться с игровой зависимостью: правовые механизмы

Участие лица в азартных играх может быть ограничено путем внесения его в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.

Игровая зависимость – серьезная проблема, которая может влиять на физическое и психологическое здоровье человека. Для большинства игроков азартные игры просто развлечением в свободное время. Они ставят перед собой ограничения, контролируют бюджет и время. Однако некоторые игроки теряют контроль, тратят на азартные игры все больше времени, денег и внимания, игнорируя при этом работу, семью и социальные связи. Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснил правовые механизмы борьбы с игровой зависимостью.

Как отличить игровую зависимость от обычной увлечённости

Отличить игровую зависимость от обычной увлечённости крайне сложно, поскольку многим свойственна склонность к азарту.

Игровая зависимость, также известная как лудомания, официально признана Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) психическим расстройством, а такое понятие как «игровое расстройство» включено в 11-е издание нормативного документа «Международная статистическая классификация болезней» (МКХ; CD6; ) и отнесен к разделу 06 «Расстройства психики, поведения или развития нервной системы».

Признаки лудомании

Расстройство, связанное с азартными играми, характеризуется моделью постоянного или периодического поведения в проявляющихся азартных играх:

нарушением контроля за азартными играми (например: начало, частота, интенсивность, длительность, прекращение, контекст);

повышением приоритета азартных игр в такой степени, что азартные игры получают преимущество над другими жизненными интересами и повседневной деятельностью;

продолжением участия в азартных играх, несмотря на наступление негативных последствий.

Важно понимать, что наличие каких-либо из указанных признаков не устанавливает медицинский диагноз игровой зависимости (только врач может определить наличие проблемы и установить диагноз).

В течение длительного времени игрок может не знать о своей зависимости или скрывать ее от семьи и близких. Поэтому следует обращать внимание на поведение, которое может свидетельствовать о потере контроля: увеличении интенсивности и частоты игры, изменении интересов, физическом и эмоциональном состоянии, восприятии реальности.

В результате игра перестает быть развлечением и может иметь негативные последствия для физического, психологического и социального положения не только игрока, но и его близкого окружения.

Принципы ответственной игры

Чтобы минимизировать негативные последствия участия в азартных играх, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей утвердила «Принципы ответственной игры».

Принципы ответственной игры – это основные принципы, устанавливающие меры, направленные на предупреждение и минимизацию негативных последствий участия физического лица в азартной игре, и мероприятия, направленные на организацию самоограничений и самоконтроля для игроков.

Одним из принципов ответственной игры является самоконтроль и самоограничение.

Игрок имеет право ограничить свое участие в азартных играх путем установления личных ограничений, а также лимита средств, которые он хочет потратить на азартную игру.

Таким образом, перед началом игры вы можете определить для себя сумму средств, которые хотите потратить на азартную игру, установить продолжительность участия в азартной игре или другие личные ограничения.

Для установления таких ограничений необходимо обратиться к организатору азартных игр.

Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх

Участие лица в азартных играх может быть ограничено путем внесения его в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх (далее – Реестр).

Реестр – это база данных, содержащая информацию о физических лицах, которым в соответствии с поданными заявлениями или по решению суда ограничено посещение игорных заведений и участие в азартных играх.

В случае внесения сведений о физическое лицо в Реестр, такое лицо не может быть посетителем игорных заведений и/или не допускается к участию в азартных играх, проводимых организаторами азартных игр, осуществляющих свою деятельность легально, то есть на основании лицензии.

Как внести сведения (попасть) в Реестр

Законодательством предусмотрено 3 способа.

По заявлению о самоограничения

То есть когда личность самостоятельно себя ограничивает от участия в азартных играх на срок от 6 месяцев до 3 лет путем:

личного представления заявления организатору азартных игр (ознакомиться с адресами ближайших к вам игорных заведений можно по ссылке) или КРАИЛ с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего вашу личность.

отправка заполненного заявления (образец) по электронному адресу КРАИЛ ([email protected]) или организаторов азартных игр в письменной или электронной форме с соблюдением требований ЗУ «Об электронных доверительных услугах» (т.е. заявление должно содержать электронную цифровую подпись).

заполнение заявления онлайн на сайте КРАИЛ с обязательным наложением электронной цифровой подписи.

Отзыв заявления о самоограничении не допускается! То есть после подачи заявления его отозвать, аннулировать или отменить невозможно.

По заявлению об ограничении

То есть, когда члены семьи игрока первой степени родства (родители, муж или жена, дети) или законные представители ограничивают его участие в азартных играх на срок до 6 месяцев.

Заявление об ограничении подается на рассмотрение исключительно в Комиссию членами семьи первой степени родства или законными представителями при наличии следующих оснований:

превышение расходов на игру над личными доходами игрока, ставящего игрока или его семью в затруднительное материальное положение;

наличия долговых обязательств на сумму более 100 прожиточных минимумов доходов граждан;

уклонение лица от уплаты алиментов в течение более 3 месяцев;

если лицо или члены его семьи являются получателями жилищной субсидии или льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Заявление может быть подано по выбору заявителя – лично, по почтовому или электронному адресу КРАИЛ (алгоритм подачи заявления, его форма и заполненный образец).

В заявлении об ограничении обязательно обосновывается необходимость установления такого ограничения, которое важно представлять четко, указывая на конкретные факты и связи между участием в азартных играх и выбранным основанием для ограничения. Кроме того, представленные в заявлении документы должны быть удостоверены лицом, которым они представлены (кроме оригиналов).

Помните, что указание полной и достоверной информации позволит КРАИЛ быстро определить наличие обоснованных оснований для введения ограничений и внести сведения о личности в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.

По решению суда

То есть, если игрок в результате участия в азартных играх приводит себя и/или свою семью к тяжелому материальному состоянию, он может быть ограничен в посещениях игорных заведений и участия в азартных играх на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Заявление об ограничении в посещениях игорных заведений и участии в азартных играх (с указанием обстоятельств, подтверждающих основания для такого ограничения) подается в суд по месту жительства такого лица.

Кто может подать такое заявление: члены семьи первой степени родства (родители, муж или жена, дети) или законные представители.

Судебные расходы, связанные с производством дела, относятся на счет государства.

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